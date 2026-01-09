$!SIP condena asesinato del periodista Carlos Castro; pide ‘romper el ciclo de impunidad’

La organización, con sede en Miami, consideró en un pronunciamiento que la muerte de Castro, ocurrida el jueves tras recibir balazos en el municipio de Poza Rica, Veracruz, “se suma a una larga cadena de agresiones contra reporteros que permanecen sin castigo”.

La Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ) condenó y pidió este viernes al Gobierno de Méxic o “romper el ciclo de impunidad que sigue amenazando el ejercicio del periodismo” tras el asesinato del periodista Carlos Castro, en el estado de Veracruz.

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, reconoció este viernes que la víctima había contado con medidas públicas de protección en 2024 por recibir amenazas, pero dejaron de estar vigentes tras abandonar el estado por un tiempo y no se reactivaron cuando volvió.

Sujetos desconocidos balearon a Castro, periodista de 26 años que cubría temas de seguridad y era director del portal ‘Código Norte Veracruz’ en Facebook, tras ingresar el jueves a un restaurante propiedad de su familia en Poza Rica, según relató el organismo con base en reportes de la prensa.

“La organización advierte que la reiteración de estos hechos refleja fallas estructurales en los sistemas de protección y justicia, y exhorta a las autoridades mexicanas a llevar adelante una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita identificar y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, y romper el ciclo de impunidad que sigue amenazando el ejercicio del periodismo en el país”, se puede leer en el comunicado del hecho.

ASESINATO PONE EN EVIDENCIA DE VULNERABILIDAD DE PERIODISTAS

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, comentó que “el asesinato de Castro vuelve a poner de relieve la grave vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas, especialmente a nivel local, así como los persistentes niveles de impunidad que alientan la repetición”.

Por ello, consideró “imperativo que las autoridades” actúen “con diligencia y sin dilaciones, considerando desde el inicio la labor periodística de la víctima como una línea prioritaria de investigación”

“El asesinato de un periodista no solo silencia una voz, sino que vulnera el derecho de la sociedad a estar informada. Mientras estos crímenes sigan impunes, se envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra la prensa”, dijo Pierre Manigault, presidente de la SIP.

ASESINATO DE CARLOS CASTRO

La noche del 8 de enero de 2026, Castro, director del portal ‘Código Norte Veracruz’ en la red social de Facebook, fue atacado a balazos por desconocidos que ingresaron a un restaurante propiedad de su familia en la ciudad más grande y poblada del estado de Veracruz, según informes de prensa.

El periodista, de 26 años, cubría temas de seguridad y había colaborado con los medios ‘Noreste’, ‘La Opinión de Poza Rica’ y ‘Enfoque’. Había denunciado amenazas y en 2024 recibió medidas de protección por parte de autoridades estatales, las que habían sido retiradas meses antes del crimen, de acuerdo con medios locales

De acuerdo con información difundida por medios locales, sujetos armados ingresaron al negocio familiar TrogueBirria, propiedad de los padres del comunicador, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.

Los agresores abrieron fuego de manera directa, provocando la muerte del periodista en el sitio. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con estos hechos.

Compañeros del periodista señalaron que Carlos Castro había recibido amenazas con anterioridad derivadas de su labor informativa.

En 2024, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le otorgó medidas de protección ante estos antecedentes.

De acuerdo con versiones del gremio periodístico, dichas medidas habrían sido retiradas meses antes del homicidio. Las amenazas obligaron al comunicador a abandonar de manera temporal la ciudad de Poza Rica en ese periodo.

Castro es el primer periodista asesinado este 2026 en México, que el año pasado tuvo siete homicidios de comunicadores relacionados con su labor, según la organización Artículo 19.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a México el año pasado como el segundo país “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de Gaza, donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados.

(Con información de El Universal)