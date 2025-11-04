Reportan detención de presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX

    Reportan detención de presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX
    SSPC detiene a presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. FOTO: ESPECIAL | CARLOS JIMÉNEZ

Un masculino, identificado como Uriel ‘N’, se acercó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando caminaba por la vía pública

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue acosada en la vía pública, cuando se trasladaba caminando del Palacio Nacional a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

A través de redes sociales se compartió el momento exacto en el que un sujeto se acerca a la mandataria federal por detrás, para luego hacer contacto físico de manera inapropiada.

Tras unas horas de estos lamentables hechos, el reportero especializado en nota roja, Carlos Jiménez, confirmó la detención del masculino, identificado como Uriel ‘N’.

En una publicación realizada, el reportero indicó que el arresto fue organizado y llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, y uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX).

Se desconocen detalles de la detención del individuo.

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, FUE ACOSADA EN LAS CALLES DE LA CAPITAL

De acuerdo con las imágenes difundidas, el sujeto se acercó e intentó darle un beso en el cuello mientras la abrazaba por la espalda, posicionando su manos en zonas indebidas, cuando ella instantáneamente se apartó. Fue entonces que escoltas de la presidenta Sheinbaum lo apartaron.

Esta incómoda situación ocurrió cuando la jefa del Ejecutivo federal se encontraba saludando a ciudadanos, con quienes estrechó manos y se tomó fotografías.

$!FOTO: CARLOS JIMÉNEZ
FOTO: CARLOS JIMÉNEZ

Usuarios de redes sociales y medios de comunicación acusan un total descuido de la seguridad personal de la mandataria.

Hasta el momento, se desconoce el posicionamiento de Claudia Sheinbaum. Se tiene la expectativa de que los hechos sean retomados en la siguiente conferencia ‘Mañanera del Pueblo’.

