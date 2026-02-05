Restringe EU fondos a México hasta certificar cumplimiento en adeudos de agua

El Congreso de Estados Unidos condicionó todos los fondos de asistencia para el Gobierno de México (excepto los dedicados a combatir drogas sintéticas) hasta que la Administración Trump certifique que el país cumple con sus adeudos de agua procedente de la cuenca del Río Bravo.

El condicionamiento fue incluido en la Ley de Gastos del Departamento de Estado para el Año Fiscal 2026 avalada por el Capitolio el martes, y afectaría a parte de la ayuda destinada a proyectos en México, que en el Año Fiscal 2023 (el año más reciente para el que hay datos completos) sumó 104 millones de dólares.

“Ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición por esta Ley podrá destinarse a la asistencia al Gobierno de México hasta que el Secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones Presupuestarias que dicho Gobierno está entregando el agua que México adeuda a EU”, establece la ley.

De acuerdo con cifras oficiales, el Gobierno de México adeudaba más de mil 100 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Río Bravo que debieron haber sido entregados durante el quinquenio 2020-2025, algo que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a sequías extremas.

“La restricción (a los fondos para el Gobierno de México) establecida en este párrafo no se aplicará a los fondos destinados a contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia EU”, dice la ley promulgada el martes por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

El pasado martes, la Administración Trump anunció haber logrado un compromiso de México para establecer un volumen mínimo de entregas de agua cada año, pero dentro del Tratado de Aguas entre México y EU de 1944 no están incluidos volúmenes mínimos de entrega anuales, solo una cifra total por quinquenio.

Estados Unidos afirmó también que México aceptó un plan para saldar sus deudas hídricas del quinquenio 2020-2025.

En la ley aprobada el martes en el Capitolio no hay cifras específicas del total de ayuda que se busca destinar a México en 2026, por lo que las cifras del Año Fiscal 2023 ofrecen el panorama más completo de las áreas que podrían ser afectadas si no se certifica que México cumple con la entrega de agua.

De los 104 millones de dólares dedicados a proyectos de asistencia en México en el año 2023, 42 millones estuvieron dedicados a democracia, derechos humanos y gobernanza; 32 millones a paz y seguridad; 16 millones a medio ambiente; 3 millones a educación y 10 millones en otras áreas.

Además, en la Ley de Gastos del Departamento de Estado para el Año Fiscal 2026, el Capitolio incluyó un condicionamiento que previamente ha establecido para restringir la entrega del 30 por ciento de la ayuda antinarcóticos al Gobierno de México.

La condición es que se entregarán los recursos hasta que se certifique la reducción del tráfico de fentanilo en la frontera, se pruebe el combate a los cárteles, se comparta inteligencia con EU, se cumpla con solicitudes de extradición de fugitivos buscados por EU y se incremente la interacción antinarcóticos.