Retrocede México siete lugares en top de competitividad

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    Retrocede México siete lugares en top de competitividad
    México tiene como meta colocarse entre las 10 mejores economías del planeta, sin embargo, sigue retrocediendo en materia de competitividad. Especial
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El país se ubica en la posición 62 de 70 naciones evaluadas por el IMD

CDMX.- La meta número 1 del Plan México, que es colocar al País entre las 10 mayores economías del mundo, parece difícil de alcanzar si se continúan perdiendo posiciones en competitividad.

Este año, México cayó siete lugares en el Ranking Mundial de Competitividad del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD), al pasar del sitio 55 al 62 dentro de una muestra de 70 países.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-imco-freno-en-la-competitividad-regional-de-mexico-AB19095454

Además, el Índice de Libertad Económica 2026 de la Fundación Heritage clasificó a México como “mayormente no libre” y lo colocó en el lugar 92 de 184 países al advertir que la incertidumbre contractual, la inseguridad y la informalidad socavan la libertad empresarial.

Expertos señalan que la confianza y el Estado de Derecho son los principales obstáculos para avanzar.

De acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?, la competitividad depende de atraer y retener talento e inversión mediante certeza jurídica, una población educada, infraestructura suficiente, entre otros factores.

“Tenemos una gran área de oportunidad en términos de certeza jurídica, sobre todo para la confianza en la inversión”, expresó Adriana García, experta del observatorio.

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“Si esto se combina con los datos nacionales, en la última encuesta del Banco de México, que corresponde a julio de 2026, donde ningún encuestado consideró que este es un buen momento para invertir, es claro el deterioro de la competitividad”, remarcó.

García añadió que el nuevo Poder Judicial es uno de los elementos que incidió en la pérdida de la confianza en las instituciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lideran-coahuila-nl-tamaulipas-y-slp-competitividad-regional-imco-retos-en-carreteras-y-agua-EI19111720

Esto coincide con lo que el IMD señaló como desafíos para México en 2026, ya que llamó a fortalecer el entorno empresarial, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, las cadenas de valor y la infraestructura en energía, logística y digitalización.

“Hay un consenso en el sentido de que hay una regresión en muchos aspectos. En las expectativas de crecimiento, México no lo está haciendo a las tasas que debería; no estamos alcanzando el potencial y cada vez más las expectativas se achican”, dijo al respecto Álvaro Pérez, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“Los índices nos dan el diagnóstico y hay que preguntarse qué se dejó de hacer para tener ese resultado”, manifestó.

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