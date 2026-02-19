Revela ASF que Pemex tardó hasta 454 días en pagar a proveedores

México
19 febrero 2026
    Revela ASF que Pemex tardó hasta 454 días en pagar a proveedores
    Señalan que la empresa omitió definir reglas ni responsables para formalizar contratos futuros, provocando desorden administrativo y retrasos en los pagos. Google
Reforma
por Reforma

Pemex comprometió suministros y refinerías por falta de liquidez, reportando desfases de pago de hasta 15 meses, afectando la relación con proveedores

Petróleos Mexicanos (Pemex) tarda más de un año en liquidar las facturas de sus proveedores que ya cuentan con la autorización de la factura electrónica, señala el tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La petrolera, añade, se ha tardado en pagar a sus proveedores hasta 454 días; es decir, un año y casi tres meses.

Por ejemplo, en el caso de cuatro facturas por 937.7 millones de pesos por compra de medicamentos, Pemex pagó con desfases de entre dos y 302 días después de los 20 días naturales que establecen los contratos, contados a partir de la recepción y la aceptación de los comprobantes fiscales en la Bóveda de Documentos Electrónicos.

Además, se identificaron variaciones de hasta el 16.46 por ciento en esas facturas debido a que los proveedores no cotizaron los medicamentos para todas las localidades requeridas por Pemex.

Lo mismo sucedió en el desarrollo de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, donde se analizaron 125 contratos por 28 mil 814.63 millones de pesos.

“Se careció de mecanismos de control para el pago a los proveedores en tiempo y forma, ya que se identificó que en 122 contratos hubo retrasos en los pagos de uno a 454 días después de la autorización del CFDI. Las políticas de contratación para obras no incluyeron aspectos específicos relativos a los convenios preparatorios para regular la formalización de los contratos futuros con motivo de su celebración, así como de las instancias encargadas de su elaboración, autorización y formalización”, añadió la ASF.

Señaló que, en el mantenimiento de refinerías, hubo un desfase temporal entre el momento en que se reconoce la deuda y su pago por restricciones de liquidez y de la reprogramación de pagos. Lo anterior provocó erogaciones extemporáneas respecto de los plazos pactados en los contratos.

