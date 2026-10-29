Revelan audios y videos del contratista de Guadalupe Taddei en el INE, Alfredo Hernández Casillas

Esta no ha sido la semana de Guadalupe Taddei, tras su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), a las polémicas se le suma las nuevas revelaciones de los periodistas Carlos Loret de Mola y Adela Micha, quienes han dado a conocer nuevos videos y audios presuntamente del contratista José Alfredo Hernández Casillas. ”LOS DOS HIJOS TIENEN CASA GRACIAS A ESTO” Durante el noticiario Latinus, del miércoles 28 de octubre, Loret de Mola reveló tres nuevas grabaciones. El primer clip se trata de una grabación hecha con, lo que parece, un celular y mientras Hernández Casillas grita enojado porque funcionarios del Instituto no obedecen sus órdenes: “Si hay un re-p*t* concurso que no gané yo, se la lleva la v*rg*”, dice.

En el segundo video, el apoderado de la compañía Cajas Graf charla con Taddei acerca del tamaño de la red de funcionarios al servicio de ella. “(Inaudible), Iliana, el otro de Comunicación Social. O sea, ¿cuál es mi gente? Los que cada uno ha traído porque ay, sí no sé. Octavio ha traído no sé cuánta gente de Veracruz que nunca supe al final”.

En la última grabación, Hernández Casillas afirmó que dos de los hijos de la actual exconsejera del Instituto Nacional Electoral cuentan con casa y pueden viajar debido a los diferentes contratos celebrados con él. ”Los dos hijos tienen casa gracias a esto. Los dos. Uno se fue a Europa y el otro cabrón vive como rey porque hubieron facturas de seis millones de pesos”, asegura.

LA RUPTURA ENTRE HERNÁNDEZ Y TADDEI A través de una llamada atribuida al empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales vinculado con Guadalupe Taddei, publicada por el programa Me lo dijo Adela, exhibe el conflicto entre ambos y la influencia que el empresario afirmaba tener en asuntos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE). En el fragmento difundido, Hernández Casillas advierte que recurriría a sus contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos si no llegaba a un acuerdo con Taddei, entonces consejera presidenta del organismo electoral. “De otra manera, pues yo también tengo amistades a las que voy a acudir, incluyendo contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, se le escucha decir.

En la conversación, Hernández Casillas expresa su inconformidad ante la posibilidad de que Taddei rompiera la relación personal y los compromisos que, según él, habían establecido. También reclama que ella pretendiera apartarlo de negocios y proyectos en los que aseguraba haber invertido.

“Lo que quería ella era cortar la relación y el compromiso que había hecho. ¿Verdad? Entonces, digo, yo no sé si esto alguien se lo platiqué, ¿no? Pero desde entonces ya esa era su intención. Y como vio que me puse tan iracundo, pues entonces ya no siguió (...) Lo que ella quería era mandarme a la chingada y eso no lo voy a permitir porque hay mucho invertido”, afirma. Asimismo, menciona presuntos conflictos relacionados con operaciones en Coahuila y Veracruz, aunque el fragmento no se precisa a qué contratos o proyectos se refiere.

Durante la llamada, Hernández Casillas afirma que participó en la formación de equipos y en el desarrollo de proyectos vinculados con el INE, además de cumplir con los compromisos que había asumido y reclama que Taddei pretendiera quedarse con el control de esas actividades. “Yo cumplí, aquí le tengo a mi gente metida, los proyectos que yo sugerí se hicieron”, afirma. El empresario también hace referencia a decisiones sobre personas vinculadas con su grupo de trabajo y a diferencias en torno a nombramientos y proyectos. Sin embargo, el audio no aporta documentación que permita verificar de manera independiente sus afirmaciones sobre acuerdos, inversiones o responsabilidades.