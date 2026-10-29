Revelan audios y videos del contratista de Guadalupe Taddei en el INE, Alfredo Hernández Casillas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Revelan audios y videos del contratista de Guadalupe Taddei en el INE, Alfredo Hernández Casillas
    Los periodistas Carlos Loret de Mola y Adela Micha han dado a conocer nuevos videos y audios presuntamente del contratista José Alfredo Hernández Casillas. REDES SOCIALES

Los periodistas Carlos Loret de Mola y Adela Micha han dado a conocer nuevos videos y audios presuntamente del contratista

Esta no ha sido la semana de Guadalupe Taddei, tras su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), a las polémicas se le suma las nuevas revelaciones de los periodistas Carlos Loret de Mola y Adela Micha, quienes han dado a conocer nuevos videos y audios presuntamente del contratista José Alfredo Hernández Casillas.

”LOS DOS HIJOS TIENEN CASA GRACIAS A ESTO”

Durante el noticiario Latinus, del miércoles 28 de octubre, Loret de Mola reveló tres nuevas grabaciones. El primer clip se trata de una grabación hecha con, lo que parece, un celular y mientras Hernández Casillas grita enojado porque funcionarios del Instituto no obedecen sus órdenes:

“Si hay un re-p*t* concurso que no gané yo, se la lleva la v*rg*”, dice.

‘Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario’, refiere Durazo; niega efectos colaterales en su administración

En el segundo video, el apoderado de la compañía Cajas Graf charla con Taddei acerca del tamaño de la red de funcionarios al servicio de ella.

“(Inaudible), Iliana, el otro de Comunicación Social. O sea, ¿cuál es mi gente? Los que cada uno ha traído porque ay, sí no sé. Octavio ha traído no sé cuánta gente de Veracruz que nunca supe al final”.

En la última grabación, Hernández Casillas afirmó que dos de los hijos de la actual exconsejera del Instituto Nacional Electoral cuentan con casa y pueden viajar debido a los diferentes contratos celebrados con él.

”Los dos hijos tienen casa gracias a esto. Los dos. Uno se fue a Europa y el otro cabrón vive como rey porque hubieron facturas de seis millones de pesos”, asegura.

¿Fuego amigo en Morena? Revelan pugna por contratos que destapó las filtraciones y renuncia de Taddei del INE

LA RUPTURA ENTRE HERNÁNDEZ Y TADDEI

A través de una llamada atribuida al empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales vinculado con Guadalupe Taddei, publicada por el programa Me lo dijo Adela, exhibe el conflicto entre ambos y la influencia que el empresario afirmaba tener en asuntos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el fragmento difundido, Hernández Casillas advierte que recurriría a sus contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos si no llegaba a un acuerdo con Taddei, entonces consejera presidenta del organismo electoral.

“De otra manera, pues yo también tengo amistades a las que voy a acudir, incluyendo contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, se le escucha decir.

Vincula Pablo Gómez a proveedoras del INE con presunto lavado

En la conversación, Hernández Casillas expresa su inconformidad ante la posibilidad de que Taddei rompiera la relación personal y los compromisos que, según él, habían establecido. También reclama que ella pretendiera apartarlo de negocios y proyectos en los que aseguraba haber invertido.

“Lo que quería ella era cortar la relación y el compromiso que había hecho. ¿Verdad? Entonces, digo, yo no sé si esto alguien se lo platiqué, ¿no? Pero desde entonces ya esa era su intención. Y como vio que me puse tan iracundo, pues entonces ya no siguió (...) Lo que ella quería era mandarme a la chingada y eso no lo voy a permitir porque hay mucho invertido”, afirma.

Asimismo, menciona presuntos conflictos relacionados con operaciones en Coahuila y Veracruz, aunque el fragmento no se precisa a qué contratos o proyectos se refiere.

Casa de José Alfredo Hernández habría sido usada para negociar contratos millonarios del INE

Durante la llamada, Hernández Casillas afirma que participó en la formación de equipos y en el desarrollo de proyectos vinculados con el INE, además de cumplir con los compromisos que había asumido y reclama que Taddei pretendiera quedarse con el control de esas actividades.

“Yo cumplí, aquí le tengo a mi gente metida, los proyectos que yo sugerí se hicieron”, afirma.

El empresario también hace referencia a decisiones sobre personas vinculadas con su grupo de trabajo y a diferencias en torno a nombramientos y proyectos. Sin embargo, el audio no aporta documentación que permita verificar de manera independiente sus afirmaciones sobre acuerdos, inversiones o responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contratos
irregularidades

Localizaciones


México

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


INE

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
true

La ‘santa’ solución de la Presidenta contra el coyotaje en el INE
true

El INE huele a criminales

El valor por hora es una forma de acercarnos a la cotidianeidad de las cifras multimillonarias de las exportaciones.

Por hora, exportaciones de México generan hasta 108 millones de dólares en septiembre

Según especialistas, una persona con actividad física moderada puede consumir entre 2 y 3 piezas al día.

¿Cuántas tortillas de harina es recomendable comer al día? Esto dicen los expertos
Algunos pensionados del IMSS y del ISSSTE lo recibirán en noviembre, mientras que los trabajadores sujetos a la Ley Federal del Trabajo deberán cobrarlo antes del 20 de diciembre.

Aguinaldo 2026: estos pensionados y trabajadores recibirán su dinero desde noviembre
Legado. El actor británico construyó una trayectoria que trascendió los superhéroes y lo llevó a convertirse en una figura emblemática de Hollywood y el teatro.

¡Luto en el cine! Muere el actor Patrick Stewart a los 86 años
Checo Pérez confía en que Cadillac pueda disputar un podio en la Fórmula 1 durante 2028, luego de asegurar su permanencia con la escudería hasta 2029.

Checo Pérez apunta al podio con Cadillac en 2028: el ambicioso objetivo del mexicano en la F1
Cristiano Ronaldo celebró su primer hat-trick de la temporada con Al Nassr y quedó a solamente 15 goles de alcanzar las mil anotaciones oficiales en su trayectoria profesional.

Cristiano Ronaldo firma hat-trick con Al Nassr y alcanza 985 goles: está a 15 de los mil