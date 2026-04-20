Revelan la SEP que 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso y 6 de cada 10 tienen caries

De acuerdo con los diagnósticos, cuatro de cada 10 niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad , mientras que uno de cada 10 se encuentra en condición de bajo peso. Este contraste evidencia una doble carga nutricional que impacta directamente en el desarrollo físico de los estudiantes.

El titular de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) , Mario Delgado , dio a conocer los resultados más recientes del programa de salud escolar, dejando ver un panorama complejo en la niñez mexicana. Los datos apuntan a una combinación de problemas que van desde el sobrepeso hasta deficiencias en la salud bucal y visual.

A estos indicadores se suma un dato que ha llamado la atención de especialistas: la prevalencia de problemas visuales. Según lo informado, cuatro de cada 10 estudiantes presentan dificultades en la agudeza visual , lo que sugiere la necesidad de intervenciones más amplias en el entorno escolar.

CARIES Y SALUD VISUAL: LOS OTROS RETOS SILENCIOSOS

En materia de salud bucal, el diagnóstico es aún más contundente. Seis de cada 10 menores presentan caries, y más de la mitad nunca ha acudido a una consulta odontológica. Esta situación refleja no solo un problema de acceso, sino también de hábitos de higiene y prevención.

El programa de salud escolar ha permitido detectar estos padecimientos directamente en las aulas, lo que facilita su atención oportuna. Tras el diagnóstico, los estudiantes son canalizados a unidades médicas donde pueden recibir servicios sin costo.

Entre las acciones implementadas se encuentran:

· Orientación nutricional para mejorar hábitos alimenticios

· Entrega de lentes gratuitos para corregir problemas visuales

· Tratamientos dentales enfocados en combatir las caries

Estas medidas buscan atender de manera integral las necesidades detectadas, con un enfoque que combina prevención y tratamiento.

REPORTES PERSONALIZADOS Y SEGUIMIENTO FAMILIAR

Uno de los elementos clave del programa es la generación de reportes personalizados. Según explicó Mario Delgado, se han enviado más de 8 millones de informes a padres y madres de familia, primero en formato digital y posteriormente de manera física.

Estos documentos contienen información detallada sobre el estado de salud de cada estudiante, así como indicaciones específicas para dar seguimiento a los problemas detectados. La intención es involucrar a las familias en el proceso de atención y fomentar una cultura de cuidado preventivo.

“Los padres reciben recomendaciones claras sobre dónde acudir y en qué horarios”, señaló el funcionario, destacando la importancia de mantener un seguimiento constante para mejorar las condiciones de salud infantil en el país.