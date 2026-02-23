Revisan continuidad de la FGR en caso Scherer-Collado tras no vinculación

Un tribunal federal confirmó en última instancia que no deben ser vinculados a proceso los abogados y el asesor financiero allegados a Julio Scherer, quienes fueron imputados por extorsionar a Juan Collado, pero delegó a otro órgano judicial resolver nuevamente si la Fiscalía General de la República (FGR) puede o no seguir investigándolos.

Por mayoría de votos y a propuesta de la magistrada Marina Edith Gutiérrez Hernández, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó a un tribunal de apelación determinar si este asunto debe o no ser cancelado con alcances de sentencia absolutoria. El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación de esta ciudad será el responsable de emitir ese veredicto, el cual tardará algunos meses.

En este caso, uno de los mayores escándalos del sexenio pasado, la FGR imputó a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y al asesor financiero David Gómez Arnau por los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Ante la justicia federal, la FGR sostuvo que el entonces consejero jurídico del Ejecutivo federal, a través de los imputados, pretendió obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banca Afirme como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión. Banca Afirme es propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien Collado señala como amigo de Scherer.

En medio de esas gestiones, Collado dijo que pagó, en febrero de 2020, un cheque de 1.5 millones de dólares a Isaac Pérez en Madrid y 10 millones de pesos en efectivo a César González en la Ciudad de México. Al tipo de cambio de aquel momento, la suma de estas cantidades era de 37 millones 892 mil 799 pesos.

El 19 de mayo de 2022, el entonces juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó la no vinculación a proceso y el sobreseimiento o cancelación absoluta del caso, porque estimó que la actuación de la FGR ocasionó un “efecto corruptor” en la investigación que dejó en entredicho la fiabilidad de todas sus pruebas. Además, Delgadillo ordenó a la CNDH investigar a Collado y a los fiscales federales por irregularidades y actos indebidos en agravio de los imputados.

Tanto la FGR como el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto apelaron el fallo y, el 26 de octubre de 2022, el entonces Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal confirmó la no vinculación a proceso, pero canceló la denuncia ante la CNDH y revocó el sobreseimiento. Esto último dejó la puerta abierta para que la FGR continuara con la investigación y, eventualmente, volviera a pedir una audiencia de imputación o incluso una orden de aprehensión contra los involucrados.

Por ello, cada una de las partes en disputa se inconformó con este fallo: Collado presentó un amparo contra la no vinculación a proceso y los imputados presentaron los propios contra la reapertura del caso. El 29 de septiembre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal negó los amparos a todos. En consecuencia, unos y otros (salvo Isaac Pérez) presentaron el recurso de revisión que resolvió el pasado viernes el colegiado de circuito.