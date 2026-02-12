Revoca EU aranceles de Trump a Canadá; Cámara analiza resolución similar para México

México
/ 12 febrero 2026
    Revoca EU aranceles de Trump a Canadá; Cámara analiza resolución similar para México
    Aunque para concluir la revocación de los aranceles, el Senado debe aprobar una resolución similar y superar un eventual veto de Trump. VANGUARDIA

La Cámara Baja canceló la emergencia por fentanilo que impuso aranceles a Canadá; por 213 votos de Demócratas y seis republicanos

Con apoyo de republicanos, la Cámara Baja canceló, por 219 votos a 211, la emergencia por fentanilo que el presidente Donald Trump usó para imponer un arancel del 35 por ciento a los productos canadienses que llegan a EE. UU. fuera del régimen del T-MEC.

Para completar la revocación de los aranceles, ahora el Senado debe aprobar una resolución similar y superar un eventual veto de Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Prevé ANTAD encarecimiento de ropa, calzado y electrónicos por nuevos aranceles

Seis republicanos se unieron a los demócratas ayer: Don Bacon, de Nebraska; Kevin Kiley, de California; Brian Fitzpatrick, de Pennsylvania; Dan Newhouse, de Washington; Thomas Massie, de Kentucky, y Jeff Hurd, de Colorado.

Según Gregory Meeks, el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores, la Cámara también tomará una resolución similar para el arancel del 25 por ciento a los productos de México que llegan fuera del marco del T-MEC, impuesto con la misma justificación de emergencia por fentanilo.

Está pendiente aún el fallo de la Suprema Corte sobre los Poderes de Emergencias Económicas Internacionales que invocó Trump para imponer los aranceles.

