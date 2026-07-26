Riña en fiesta familiar termina en tragedia; tres personas son asesinadas en Chimalhuacán

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    Riña en fiesta familiar termina en tragedia; tres personas son asesinadas en Chimalhuacán
    Los fallecidos fueron identificados como Jéssica, de 58 años de edad; Jonathan, de 40 años, y Edgar, de 36 años. Cuartoscuro
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Las víctimas murieron por impactos de arma de fuego en la colonia San Miguel Acuitlapilco de este municipio

CHIMALHUACÁN, EDOMEX.- La madrugada de este domingo tres personas murieron durante una riña que se registró en una fiesta familiar en el municipio de Chimalhuacán.

Las víctimas fueron identificadas como Jéssica, de 58 años; Jonathan, de 40 años, y Edgar, de 36 años, quienes murieron por impactos de arma de fuego en la colonia San Miguel Acuitlapilco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-seis-presuntos-integrantes-de-los-deltas-en-zapopan-jalisco-HH22434737

Según el gobierno local, los hechos ocurrieron al interior de un domicilio durante un convivio familiar.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas por las autoridades, un hombre que tenía parentesco con las víctimas discutió con ellas, sacó un arma de fuego y les disparó. Después huyó del lugar.

Elementos de la Policía Municipal de Chimalhuacán llegaron al sitio tras recibir un reporte por radio.Los oficiales localizaron los cuerpos de las tres personas en el inmueble ubicado en la intersección de Prolongación Aldama y calle Aldama.

SIN RASTRO DEL AGRESOR

Personal de emergencias que acudió al lugar confirmó que Jéssica, Jonathan y Edgar ya no presentaban signos vitales.

Los oficiales aseguraron una camioneta Renault de color rojo que el presunto agresor utilizó para escapar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mueren-tres-personas-por-explosion-de-pirotecnia-en-iglesia-de-cocula-guerrero-CH22434512

La Dirección General de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán colabora con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la búsqueda del responsable y en las diligencias del caso, dio a conocer el ayuntamiento.

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