Suspende Morena a 2 diputados de NL por frenar juicio contra Samuel García

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    Suspende Morena a 2 diputados de NL por frenar juicio contra Samuel García
    Acusan a los legisladores de faltar a sus obligaciones estatutarias, como su inasistencia deliberada al Congreso para frenar el juicio político contra el Mandatario estatal. ESPECIAL
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Morena suspendió a los diputados locales de NL, Mario Soto y Rodrigo Montemayor, por boicotear el juicio político contra Samuel García

Mientras son investigados por favorecer al gobernador de Nuevo León, Samuel García , los diputados locales de Morena en esa entidad, Mario Alejandro Soto Esquer y Rodrigo Othoniel Montemayor Romero, quedaron suspendidos de sus actividades partidistas. Por ejemplo, Soto Esquer quedará suspendido de manera provisional como consejero estatal del partido, y ninguno de los dos podrá participar en actos del instituto político.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/comision-anticorrupcion-declara-juicio-politico-contra-samuel-garcia-gobernador-de-nuevo-leon-JE21344519

El lunes, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena abrió, de oficio, un procedimiento contra ambos legisladores porque han tomado decisiones que benefician al mandatario estatal, a quien Morena ha denunciado penalmente por presunta corrupción.

“La suspensión provisional del C. Mario Alejandro Soto Esquer del cargo de Consejero Estatal mientras se sustancia el presente procedimiento. La prohibición temporal a los CC Mario Alejandro Soto Esquer y Rodrigo Othoniel Montemayor Romero de participar en conferencias de prensa, eventos institucionales y reuniones formales ostentándose como dirigentes o representantes oficiales de Morena en Nuevo León”, indican las medidas cautelares.

El acuerdo, de 41 páginas, contiene decenas de notas periodísticas en las que se advierte su afinidad con el gobernador de Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, exponen que beneficiario al mandatario estatal al no asistir a la sesión de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, en la que se analizaría el juicio político en su contra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-se-reune-con-diplomaticos-de-tunez-uno-de-los-paises-participantes-del-mundial-GE21434057

En su acuerdo, los comisionados justificaron que no están invadiendo la autonomía del Poder Legislativo ni las prerrogativas que tienen los diputados; Sin embargo, señalaron que estos, al momento de asumir su encargo a nombre del partido y afiliarse, adquieren obligaciones estatutarias, tales como luchar contra la corrupción y atender las acciones partidistas.

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