Samuel García entrega 200 camiones nuevos para Ruta 01

Durante la entrega de nuevas unidades para la Ruta 01 Valle del Norte (Salinas Victoria–General Escobedo–San Nicolás de los Garza), el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la incorporación de 200 camiones nuevos para mejorar la movilidad en Salinas Victoria y la región norte del estado.

Acompañado por su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, el mandatario estatal destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para transformar la movilidad en Nuevo León, que incluye la duplicación de líneas del Metro y una mayor conectividad con el Tren del Norte.

El gobernador recordó que la administración anterior dejó una flota de apenas mil 700 camiones, sin renovación durante más de cuatro décadas. En contraste, aseguró que entre el 27 de octubre y el 9 de noviembre se completará la entrega de cuatro mil nuevas unidades adquiridas en su gobierno.

También explicó que, debido a las particularidades de la zona, se solicitó una flota con autobuses más largos, adecuados para la dinámica del norte del área metropolitana.

Además, indicó que los últimos 300 camiones que llegarán próximamente estarán destinados a la Cuenca Poniente, que comprende municipios como San Pedro, Santa Catarina, García y Monterrey (zona Cumbres Elite).

Por su parte, Abraham Vargas, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), explicó que la estrategia no solo contempla la renovación e incremento de la flota, sino también la puesta en operación de rutas intramunicipales, adaptadas al crecimiento urbano del municipio.

El funcionario agregó que esta ruta fue de las primeras en operar con autobuses verdes, pero el crecimiento de Salinas Victoria ha requerido unidades más grandes y en mayor cantidad. También destacó la importancia de integrarlas a una nueva ruta municipal para atender las distintas subcuencas del municipio.

Finalmente, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, agradeció al gobernador por las nuevas rutas que conectarán al municipio con el resto del área metropolitana, así como por el incremento de capacidad de los nuevos autobuses, que permitirá transportar 30% más pasajeros por viaje.