Samuel García reporta Presa de La Boca en Nuevo León al 100%; abren sus compuertas
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Abren compuertas de la Presa La Boca ante el llenado que registra por las últimas precipitaciones
MONTERREY, NL.-Las lluvias registradas en Nuevo León en las últimas horas ocasionaron el llenado de la Presa de la Boca al 100% por lo que este jueves se determinó la apertura de sus compuertas.
El mandatario del estado, Samuel García realizó un recorrido por la zona acompañado de Luis Carlos Alatorre Cejudo, director del Organismo de Río Bravo de Conagua.
“Al corte 10 de la mañana, presa de la Boca completamente llena. En este momento se abren todas las cortinas porque ya está full. Estamos en la rayita del Malecón. Se abren compuertas”, indicó el jefe del ejecutivo estatal en un video compartido en sus redes.
¡LA PRESA LA BOCA ESTÁ COMPLETAMENTE LLENA!Este frente frío n.º 2 llegó con mucha agua para Nuevo León. Nuestra presa La Boca está a su máxima capacidad y abriremos las compuertas para que se vaya directo al Cuchillo. Nos arrancamos a Cerro Prieto para seguir comunicando la capacidad de nuestras presas. Sigan al pendiente de los canales de comunicación de @PC_NuevoLeon para mantenerse informados. ¡Que siga llegando la lluvia! 🦁️️️️️️👊🏻️️️️🌧— Samuel García (@samuel_garcias) October 16, 2026
La apertura de las compuertas busca regular el nivel de agua ante el incremento de las aportaciones de sus afluentes y reducir los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo.
El mandatario estatal precisó que el agua liberada de La Boca se conducirá a la Presa El Cuchillo, ubicada en el ayuntamiento de China.
Por su parte, Alatorre Cejudo indicó que la Conagua había incrementado paulatinamente la apertura de las compuertas; sin embargo, las lluvias provocaron un aumento del nivel del agua superior al previsto.
Ante el pronóstico de más lluvias en la región, el gobernador solicitó a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de ríos, arroyos y vados.
Hace 5 años la vieja política nos dejó las presas secas y la peor crisis hídrica de las últimas décadas. Pero nosotros te demostramos que LO NUEVO SÍ CUMPLE.Nos pusimos a jalar y construimos la infraestructura que ellos no hicieron. Hoy como pueden ver, tenemos la bendición de la lluvia y estamos almacenando cada gota en nuestras presas: La Boca, El Cuchillo, Cerro Prieto y la Nueva Presa León.En estos cinco años ya te demostramos que LO NUEVO SÍ CUMPLE por el agua de Nuevo León. 🦁️️️️️️👊🏻️️️️🌨️️️️️️— Samuel García (@samuel_garcias) October 16, 2026
Como parte de la supervisión de las principales fuentes de almacenamiento, el gobernador también visitó las presas Cerro Prieto y León.
Debido a que las lluvias continuarán, García indicó que Protección Civil se mantiene alerta ante cualquier eventualidad.
También informó que al momento se reporta un saldo blanco en la entidad.