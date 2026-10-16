Samuel García reporta Presa de La Boca en Nuevo León al 100%; abren sus compuertas

MONTERREY, NL.-Las lluvias registradas en Nuevo León en las últimas horas ocasionaron el llenado de la Presa de la Boca al 100% por lo que este jueves se determinó la apertura de sus compuertas. El mandatario del estado, Samuel García realizó un recorrido por la zona acompañado de Luis Carlos Alatorre Cejudo, director del Organismo de Río Bravo de Conagua.

“Al corte 10 de la mañana, presa de la Boca completamente llena. En este momento se abren todas las cortinas porque ya está full. Estamos en la rayita del Malecón. Se abren compuertas”, indicó el jefe del ejecutivo estatal en un video compartido en sus redes.

La apertura de las compuertas busca regular el nivel de agua ante el incremento de las aportaciones de sus afluentes y reducir los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo. El mandatario estatal precisó que el agua liberada de La Boca se conducirá a la Presa El Cuchillo, ubicada en el ayuntamiento de China.

Por su parte, Alatorre Cejudo indicó que la Conagua había incrementado paulatinamente la apertura de las compuertas; sin embargo, las lluvias provocaron un aumento del nivel del agua superior al previsto. Ante el pronóstico de más lluvias en la región, el gobernador solicitó a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de ríos, arroyos y vados.

Como parte de la supervisión de las principales fuentes de almacenamiento, el gobernador también visitó las presas Cerro Prieto y León.

Debido a que las lluvias continuarán, García indicó que Protección Civil se mantiene alerta ante cualquier eventualidad. También informó que al momento se reporta un saldo blanco en la entidad.