Promete Samuel García cerveza y carne asada gratis en Fan Fest de Monterrey

MONTERREY, NL.-Tras la cabalgata realizada por las calles del centro de Monterrey, el gobierno de Nuevo León armó una megafiesta en el Parque Acero, donde prometieron cerveza, refrescos y carne asada gratis en el Fan Fest, a realizarse en el Parque Fundidora durante el Mundial de Futbol. El gobernador Samuel García admitió que aunque han promovido el Fan Fest para que acudan los extranjeros que visiten la ciudad, que será sede de cuatro partidos mundialistas, la realidad es que es para la gente que vive en la entidad.

“Decimos que es para los que vienen de afuera, pero es mentira, eso les decimos allá en Japón, (pero) es para ustedes”, recalcó García a los asistentes al festejo, en su mayoría jinetes y familiares que participaron en la cabalgata.

NUEVO LEÓN DA INICIO A CELEBRACIONES Según el mandatario, las empresas que participaron en el programa “Pone Nuevo”, que supuestamente aportarían recursos para obras de infraestructura, aportarían para regalar cerveza, refrescos y comida. “Los patrocinadores, acuérdense que ‘Ponte Nuevo’ juntó a muchas empresas”, recalcó el Ejecutivo, “ van a estar regalando cerveza, refresco, comida y mucha carnita asada, todo eso en Parque Fundidora a partir de mañana lunes con (concierto de ) J Balvin”.

En el festejo, con el que el estado dio inicio a las celebraciones con motivo del Mundial de Futbol, Javier Navarro, titular del gabinete de Buen Gobierno, anunció la entrega de premios como viajes todo pagado a Puerto Vallarta, tres remolques, una potranca y un potrillo, un papalote de 18 metros, sillas de montar, botas, cintos, sombreros, comida y medicamento para caballos.

Además, en el evento regalaron comida, cerveza y refrescos para todos los asistentes, que de acuerdo con la administración estatal fueron unos dos mil jinetes.

Publicidad