Sanciones por condicionar votos con apoyo social: la propuesta de Movimiento Ciudadano

Los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Clemente Castañeda preparan una propuesta de ley para sancionar a quienes condicionen los apoyos del gobierno a cambio de votos. Con esta medida, los legisladores de Movimiento Ciudadano buscan evitar que los recursos públicos se utilicen para presionar a los ciudadanos durante los procesos electorales.

De acuerdo con los senadores, el uso de la ayuda pública con fines políticos perjudica la equidad en las elecciones y afecta a las familias con menos recursos. Por ello, la propuesta busca clasificar estas acciones como delitos electorales graves para garantizar que las personas reciban sus apoyos sin recibir amenazas.

Durante la presentación del proyecto, el senador Colosio Riojas señaló que la entrega de recursos debe ser transparente y justa para toda la población:

”Los programas sociales son un derecho constitucional, no una moneda de cambio ni una herramienta para extorsionar la voluntad del pueblo”, declaró el legislador.