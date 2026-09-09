Sanciones por condicionar votos con apoyo social: la propuesta de Movimiento Ciudadano
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Luis Donaldo Colosio y Clemente Castañeda buscan penalizar el uso de apoyo social para beneficio en las votaciones.
Los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Clemente Castañeda preparan una propuesta de ley para sancionar a quienes condicionen los apoyos del gobierno a cambio de votos. Con esta medida, los legisladores de Movimiento Ciudadano buscan evitar que los recursos públicos se utilicen para presionar a los ciudadanos durante los procesos electorales.
De acuerdo con los senadores, el uso de la ayuda pública con fines políticos perjudica la equidad en las elecciones y afecta a las familias con menos recursos. Por ello, la propuesta busca clasificar estas acciones como delitos electorales graves para garantizar que las personas reciban sus apoyos sin recibir amenazas.
Durante la presentación del proyecto, el senador Colosio Riojas señaló que la entrega de recursos debe ser transparente y justa para toda la población:
”Los programas sociales son un derecho constitucional, no una moneda de cambio ni una herramienta para extorsionar la voluntad del pueblo”, declaró el legislador.
¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVES DE LA PROPUESTA DE LEY?
Castigos más estrictos: Se busca aumentar las penas para los funcionarios y operadores que amenacen a la gente con quitarles sus apoyos si no votan por un partido determinado.
Derecho asegurado: La ley reafirma que la ayuda del gobierno le pertenece a la ciudadanía por derecho y no a un partido político.
Voto libre: La iniciativa pretende eliminar el chantaje electoral para asegurar elecciones más limpias y justas.
Con este proyecto de ley, los senadores buscan frenar el condicionamiento de las ayudas gubernamentales y defender el derecho de la ciudadanía a votar en libertad.