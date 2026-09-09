Sanciones por condicionar votos con apoyo social: la propuesta de Movimiento Ciudadano

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sanciones por condicionar votos con apoyo social: la propuesta de Movimiento Ciudadano
    Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. CUARTOSCURO

Luis Donaldo Colosio y Clemente Castañeda buscan penalizar el uso de apoyo social para beneficio en las votaciones.

Los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Clemente Castañeda preparan una propuesta de ley para sancionar a quienes condicionen los apoyos del gobierno a cambio de votos. Con esta medida, los legisladores de Movimiento Ciudadano buscan evitar que los recursos públicos se utilicen para presionar a los ciudadanos durante los procesos electorales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/con-megadeuda-van-a-quebrar-a-mexico-advierte-anaya-EL23390895

De acuerdo con los senadores, el uso de la ayuda pública con fines políticos perjudica la equidad en las elecciones y afecta a las familias con menos recursos. Por ello, la propuesta busca clasificar estas acciones como delitos electorales graves para garantizar que las personas reciban sus apoyos sin recibir amenazas.

Durante la presentación del proyecto, el senador Colosio Riojas señaló que la entrega de recursos debe ser transparente y justa para toda la población:

”Los programas sociales son un derecho constitucional, no una moneda de cambio ni una herramienta para extorsionar la voluntad del pueblo”, declaró el legislador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-arlett-espino-renuncia-a-la-secretaria-ejecutiva-del-ine-por-motivos-de-salud-CK23385502

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVES DE LA PROPUESTA DE LEY?

Castigos más estrictos: Se busca aumentar las penas para los funcionarios y operadores que amenacen a la gente con quitarles sus apoyos si no votan por un partido determinado.

Derecho asegurado: La ley reafirma que la ayuda del gobierno le pertenece a la ciudadanía por derecho y no a un partido político.

Voto libre: La iniciativa pretende eliminar el chantaje electoral para asegurar elecciones más limpias y justas.

Con este proyecto de ley, los senadores buscan frenar el condicionamiento de las ayudas gubernamentales y defender el derecho de la ciudadanía a votar en libertad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Política
Gobierno

Localizaciones


México

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Ofensa septembrina a México

Ofensa septembrina a México
true

Julieta Ramírez, la nueva informante sobre la 4T

Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud y razones personales y familiares.

Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud
El primer plegable de la compañía redefine la multitarea móvil gracias a su compatibilidad con el lápiz óptico y potencia extrema.

¡Llegó el iPhone Duo!... el smartphone plegable de Apple con doble pantalla flexible
Las personas aseguradas que sufran un accidente o enfermedad relacionada con su trabajo y queden con una incapacidad permanente pueden solicitar una pensión ante el IMSS.

Pensión IMSS 2026: estos trabajadores pueden solicitar un pago por incapacidad permanente
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Fama. Noel Clarke alcanzó notoriedad internacional por interpretar a Mickey Smith en ‘Doctor Who’.

Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales
El ‘Monito’ Rodríguez fue campeón con las Águilas, compañero de Reinoso y Borja, internacional mexicano y, posteriormente, formador de nuevas generaciones de futbolistas.

Muere Roberto ‘Monito’ Rodríguez, leyenda del América y campeón en 1971