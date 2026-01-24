Corte gastó 1.25 mdp en ritual previo a protesta; sin registro de pagos a participantes indígenas

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos para la ceremonia de “purificación” y entrega de bastón de mando realizada el 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, horas antes de que las ministras y los ministros electos rindieran protesta ante el Senado, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Según la respuesta entregada a este diario, la Dirección General de Recursos Materiales del máximo tribunal ordenó pagos a cinco proveedores por servicios vinculados a la logística del acto, como renta de baños portátiles, equipo de audio, papelería e impresión, catering y el montaje del templete.

En los documentos, se señala un pago de 260 mil 584 pesos a Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V. por el servicio de audio, que incluyó micrófonos inalámbricos, ambientales y de diadema, así como 254 mil 029 pesos al Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V. por la renta de baños portátiles, con unidades tipo VIP y lavamanos.

También se reportan 249 mil 400 pesos para Gourmet Tisant, S.A. de C.V. por servicios de coffee break, bocadillos, ensaladas y “box lunches”; 247 mil 877 pesos a Grupo Vinnicom, S.A. de C.V. por la instalación del escenario, impresión de viniles y la colocación de un bastidor de madera, y 242 mil 230 pesos a Losemex Tent, S.A. de C.V. por la renta de un pabellón de aluminio, un templete principal y la colocación de “charol color blanco” sobre la tarima.

La ceremonia se realizó “con el fin de anular cualquier energía negativa” para que los juzgadores dicten leyes para el bien colectivo, y estuvo a cargo de Teresa de Jesús Ríos, médica tradicional del pueblo mazateco, junto con Ernestina Ortiz Peña, del pueblo otomí; María de Lourdes Jiménez, del pueblo mixteco, Yolanda Bautista Hernández, del pueblo zapoteca; Mario de Jesús, caracolero del pueblo Mazahua, y Ramón González Carrillo, del pueblo Wixárika.

Durante el acto se agradeció al universo, la madre tierra y a Quetzalcóatl. “Caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que guíen nuestros pasos, pensamiento y caminemos como hermanos en él, en la humildad, en la fraternidad, en el compromiso que hoy asume nuestras ministras y nuestros ministros. Así sea y así será”, dijo la médica tradicional Yolanda Bautista.

En cuanto a la situación institucional, la Corte aclaró que las órdenes de pago entregadas tienen “efectos de comprobación presupuestal” y corresponden a operaciones realizadas “a reserva de comprobar”. En el documento entregado vía transparencia, la Secretaría General de la Presidencia de la Corte informó que no localizó registros documentales de remuneraciones, gastos de traslado o alimentación para las personas de origen indígena que participaron en la ceremonia.

A cada integrante de la nueva Corte se le entregó un bastón de mando que, según las representantes de pueblos indígenas, “representa la palabra, el respeto y la autoridad para guiar con dignidad”. “Entre los yaquis dicen, ‘el bastón de mando te impone la obligación de hablar por los que no pueden hablar. De defender a aquellos que no se pueden defender’. Ese es el significado profundo del bastón de mando que hoy estamos recibiendo”, aseveró Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente la Corte; sin embargo, la Unidad de Transparencia señaló que tampoco halló información sobre el costo o la manufactura, pues las piezas fueron aportadas por representantes de 70 pueblos indígenas y afromexicanos “en ejercicio de su autonomía y libre determinación”.