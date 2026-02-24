SCJN revoca amparo a Cabeza de Vaca y reactivan orden de aprehensión; exgobernador acusa persecución

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, esto después de revocar un amparo concedido en 2023 por un juez que, a criterio de todos los ministros, se extralimitó en la valoración de las pruebas. “En lo general existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto con las reservas de voto concurrente que hicieron ver cada uno de las y los ministros de esta Suprema Corte”, se mencionó en el pleno del Máximo Tribunal de justicia. TE PUEDE INTERESAR: Tramitan solicitud de extradición de Javier García Cabeza de Vaca Pese a la votación unanime, las ministras y ministros del pleno de la SCJN anuncieron un voto concurrente al estar de acuerdo con la resolución propuesta por Lenia Batres Guadarrama; sin embargo, afirmaron estar en desacuerdo con la metodología y la totalidad de las consideraciones del proyecto, revocando el amparo bajo el argumento de que hay datos suficientes contra el exmandatario panista. Se trató del Amparo en Revisión 435/2025 originado en las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020 por supuestos esquemas de triangulación de recursos públicos y contratos irregulares.

Pero, esta decisión no declara la culpabilidad del exgobernador de Tamaulipas, sino que únicamente permite que el proceso penal siga su curso normal para que las pruebas sean debatidas en un juicio. Aunque sí, señalaron que el juez de amparo rebasó los límites del control constitucional al realizar una valoración sustantiva de los datos, propias del proceso penal y no de una etapa preliminar. ”La SCJN determinó negar el amparo contra una orden de aprensión a partir de fijar el estándar constitucional que en términos probatorios deben cumplirse para librarla en el sistema penal acusatorio (...) El Pleno estableció que no se necesita prueba plena, sino datos sufucuentes para suponer razonablemente que hubo delito y propable participación de la persona imputada”, indicó el fallo de la SCJN. TE PUEDE INTERESAR: Inhabilitan a juez por frenar órdenes contra Cabeza de Vaca; TDJ acusa actuación fuera de la legalidad ACUSA PERSECUCIÓN Tras la decisión de la SCJN, el exgobernador de Tamaulipas acusó “maniobras y preciones” para que el Máximo Tribunal atrajera el caso, además señaló que la resolución sobre la orden de captura es “a modo”. En un video publicado en sus redes sociales, acusó que se le persigue por enfrentar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y por supuestamente exhibir el huachicol fiscal, delito que calificó como “la red criminal y de complicidad política más grande de la historia”. Instó que Morena manipuló que caso a “manos afines al poder”, así como acusí que el partio del oficialismo ha convertido al país en un “narcoestado”. “La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que Morena nunca quiso mejorar al Poder Judicial, sino someterlo para usarlo a su conveniencia política contra quien se opone, contra aquellos que no nos doblamos”, expresó. TE PUEDE INTERESAR: Cabeza de Vaca se queda sin amparo: sigue orden de aprehensión y alcanza a familia

Mientras tanto afirmó que seguirá enfrentando la “persecución” desde Estados Unidos y hará uso de todas las herramientas legales durante el proceso. ”El día de hoy vemos las consecuencias, lo que muchos advirtimos con la reforma al Poder Judicial, cuando se pierde la autonomía, la justicia pasa de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta de persecución política”, explicó García Cabeza de Vaca tras la reactivación de la orden de aprehensión en su contra por la SCJN. Según Cabeza de Vaca, durante años se realizaron maniobras y presiones políticas para mover su asunto y colocarlo en manos afines al gobierno. Por este motivo, arremetió contra el actual Alto Tribunal, al que acusó de llegar gracias a acordeones electorales difundidos de manera ilegal por “ellos mismos”. “Casualmente le llegó a la ministra Lenia Batres Guadarrama [el asunto] y sacaron una resolución a modo. No les interesa la justicia; les interesa perseguir a un opositor”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: ‘Voceros de narcogobiernos’: Cabeza de Vaca responde a denuncia de Morena El exgobernador señaló, sin presentar ninguna prueba, que el huachicol fiscal funcionó para financiar las campañas de Morena y para sellar un pacto con el crimen organizado. “El daño que Morena le ha hecho al país es imperdonable. Voy a seguir enfrentando esta persecución política desde Estados Unidos, recurriendo a cualquier instancia legal y promoviendo cualquier acción que sea necesaria”, adelantó. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por delitos de delincuencia organizada, reiteró que no se dobla ni se vende y afirmó que este juicio no es definitivo, ya que no se le ha imputado ningún ilícito.

