Proponen Segob y Evelyn Salgado mesa de diálogo para alcanzar la paz en Chilapa

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    Proponen Segob y Evelyn Salgado mesa de diálogo para alcanzar la paz en Chilapa
    La titular de la Segob declaró que se habló con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad. Cortesía

Gobernación informó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, Rodríguez y Salgado privilegiaron el diálogo

CDMX.- Tras la toma de control que hicieron autoridades federales y estatales de Chilapa ante la violencia, familias desplazadas comenzaron a retornar a sus comunidades.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), compartió un video en el que se observa cómo las personas son auxiliadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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En las imágenes se ve como las personas, incluidas menores de edad suben a vehículos de la Sedena para ser trasladadas con sus pertenencias.

PROPONEN MESA DE DIÁLOGO PARA ALCANZAR LA PAZ

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, propusieron este miércoles una mesa de diálogo para alcanzar la paz en Chilapa.

La Secretaría de Gobernación indicó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, Rodríguez y Salgado privilegiaron el diálogo como “una prioridad para el Estado mexicano”.

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“Se propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región”, dijo la dependencia.

Detalló que durante el recorrido por las comunidades en las que se encontraban alojadas las familias desplazadas, se habló con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad, “con el establecimiento de un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad”.

“LA VIOLENCIA NUNCA SERÁ EL CAMINO”: SEGOB

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, destacó Rosa Icela Rodríguez.

“Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos.

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“Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, añadió.

Además, se hizo el compromiso de restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, y arribarán brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar.

También se organizarán ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, con la participación de las instancias de los gobiernos federal y estatal, así como el Tianguis del Bienestar.

El gobierno de México reiteró que es fundamental mantener abiertos los puentes de comunicación “porque estamos convencidos de que el diálogo permanente ayuda a resolver los conflictos y también a preservar la paz”.

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