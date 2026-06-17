Se amplía usuarios de internet en México con menor fuerza

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, el número de usuarios de Internet pasó de 100.2 millones en 2024 a 104.9 millones en 2025, al tiempo que la penetración aumentó de 83.1 a 86.1% de la población de seis años y más. Para el economista y profesor de la Universidad Panamericana, Israel Macías López, este comportamiento responde a la madurez que ha alcanzado la conectividad en el País. Explicó que cuando una tecnología comienza a adoptarse es común observar crecimientos de dos dígitos, pero conforme alcanza una alta penetración en la sociedad, las tasas de expansión tienden a moderarse.

”Cuando algo que está tiene una adaptación reciente, pues es normal ver tasas de crecimiento de dos dígitos, pero cuando ya llegas a niveles bastante altos en la penetración de la de la sociedad, pues ya lo normal es que la tasa de crecimiento se vaya moderando”, señalo Israel Macias. ”Entonces más bien yo no vería como un defecto (refiriéndose a la reducción de crecimiento), sino más bien como un síntoma de que la conectividad a través de Internet en el País y en la región se está volviendo un servicio lo que se llama masivo”, agregó.

La ENDUTIH también reportó avances en las zonas rurales. Mientras en 2024 el acceso a Internet en estas áreas era de 68.5 por ciento, para 2025 llegó a 75.2%. En las zonas urbanas la cifra alcanzó 88.9%. Macías López advirtió que el aumento de usuarios conectados no implica necesariamente una integración plena a la economía digital. La encuesta muestra que 97.3% de los usuarios de Internet se conecta mediante teléfonos inteligentes, mientras que solo 36.2% utiliza computadoras para acceder a la red. Además, aunque el porcentaje de hogares con Internet creció de 73.6 a 78.3% entre 2024 y 2025, la disponibilidad de computadoras apenas pasó de 43.9 a 44.7% de las viviendas.

El académico señaló que gran parte del acceso ocurre a través de teléfonos celulares y planes de datos móviles, una modalidad que facilita la comunicación y el entretenimiento, pero que limita el aprovechamiento de herramientas más complejas asociadas con productividad, educación o trabajo especializado. ”Entonces, el tema es que el Internet pues es la llave que te permite funcionar incluso a nivel de trámite y servicio, compras y una serie de cosas”, explicó Macias. La ENDUTIH respalda esta tendencia. Entre los principales usos de Internet destacan la comunicación que tiene 93%, el entretenimiento abarca un 89.6%, el acceso a redes sociales 89.2% y la búsqueda de información 87.9%. En contraste, las operaciones bancarias en línea son realizadas por 32.9% de los usuarios y las ventas por internet 11.4%.

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