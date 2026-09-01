Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: lo más destacado y anuncios claves

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes ante su Gabinete e invitados especiales su Segundo Informe de Gobierno, donde rindió cuentas a los mexicanos y mexicanas de los principales avances y resultados de su administración. En punto de las 11:00 horas de la mañana, la mandataria federal presentó el informe de trabajo desde el Patio de Honor de Palacio Nacional. La agenda del segundo informe de Sheinbaum estuvo marcada por temas de economía y empleo, estrategias de seguridad, así como la consolidación de programas sociales, pero sobre todo la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la Cuarta Transformación.

LO MÁS DESTACADO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Con un traje en color morado y en compañía de su gabinete de gobierno y gobernadores, entonan el himno nacional, previo al inicio del ejercicio de rendición de cuentas. - Austeridad durante su administración Sheinbaum afirmó que en sus 23 meses como Presidenta de México ha reafirmado la ideología de su antecesor Andrés Manuel López Obrador sobre la austeridad en su administración.

Hemos cuidado cada peso. No hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios, y los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado. Además, hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas”

Destacó que como resultado de la recaudación de recursos, se lograron aumentos salariales al Magisterio, al igual que la ampliación de las plazas para instituciones de salud y elementos de la Guardia Nacional. También puntualizó en la creación de tres nuevos programas sociales. Sostuvo que en dos años de funciones dentro del Gobierno con “honradez y austeridad republicana”, afirmando que tiene claro que los recursos públicos deben ser dirigidos al pueblo.

A casi 2 años de haber asumido la presidencia de la República, lo hago con certeza de que estamos transformando la vida pública del país, cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos”

De acuerdo con Sheinbaum, estos ahorros permitieron mejorar las condiciones laborales de quienes tienen menores ingresos dentro del servicio público, además de incrementar los salarios de los maestros en 10% durante 2025 y en 9% en 2026. También destacó la creación de 30 mil nuevas plazas para la Guardia Nacional, así como para áreas de seguridad, servicios de salud y educación, además de la puesta en marcha de tres nuevos programas de bienestar. Afirmó que recursos públicos recaudados se han traducido en programas para el bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y acciones de seguridad. - Mantener el rumbo de 4T y contrasta Gobierno con anteriores Inició su informe con un llamado a mantener el rumbo de la llamada Cuarta Transformación, al asegurar que su administración trabaja con la convicción de que está transformando la vida pública del país y con el objetivo de que el bienestar llegue a todas y todos.

Lo hago con la certeza de que estamos transformando la vida pública del país. Cada avance, decisión y esfuerzo tiene el mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos”

Contrastó su administración con gobiernos anteriores, al señalar que durante muchos años el gobierno se alejó de las necesidades y de la realidad de millones de mexicanos que trabajaban diariamente para salir adelante. Por lo que hizo un llamado a las funcionarias y a los funcionarios a conducirse con sencillez y honestidad. La Mandataria acusó que en gobiernos pasados a la denominada cuarta transformación los recursos se utilizaban para “excentricidades y lujos”.

Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y se gobernaba para unos pocos. (...) esto terminó con la llegada de la Cuarta Transformación y lo digo claro: debe continuar de esa manera”

- ‘Primavera laboral’ y disminución de jornada laboral Sobre economía y empleo, la Presidenta indicó que el humanismo mexicano y la economía moral parten del servicio de la gente y “eso solo puede lograrse con honestidad”. Puntualizó que, tras 36 años de empobrecimiento y desigualdad, los trabajadores en México viven una “primavera laboral” desde 2019; luego que el salario mínimo mensual pasara de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, es decir, un aumento de 154% en términos reales, mientras que en la frontera norte, alcanza los 13 mil 409 pesos mensuales: por otro lado, también enfocó que el salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, calificándolo como “el más alto de la historia”. También destacó que la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde 2005. Mientras que las y los trabajadores de aplicaciones ya cuentan con seguro social y reciben reparto de utilidades.

No podemos esperar que los beneficios del crecimiento lleguen por sí solos a todas las familias. Desde nuestra perspectiva, el Estado tiene una responsabilidad rectora, planear e impulsar el desarrollo, garantizar los derechos sociales, fortalecer una distribución justa de la riqueza, fortalecer los sectores estratégicos al mismo tiempo que se garantiza una economía de mercado”

La mandataria federal también destacó la aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.

- Inflación va la baja, pese a los aranceles de Trump Sheinbaum Pardo también afirmó que la inflación va a la baja, lo que atribuyó a los incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector privado, social y el gobierno, sobre todo destacando el llamado ‘Super Peso’. Señaló que no ha aumentado el precio de la gasolina regular, ni del diésel y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12% en términos reales. Sin embargo, momentos anteriores, la Presidenta reconoció que en los últimos meses, México ha enfrentado difíciles circunstancias internacionales, marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno del presidente Donald Trump. Señaló que los aranceles a la exportación de vehículos a cero, aluminio y sus derivados, así como la guerra en Irán que elevó los precios internacionales del petróleo, han generado difíciles circunstancias para nuestro país y para todo el mundo. Aunque precisó que a pesar del contexto mundial, la economía mexicana permanece estable y avanzando.

El peso está fuerte, se mantienen cerca de 17 pesos por dólar. Una de las monedas más apreciadas en todo el mundo”.

Detalló que por segundo año consecutivo, la balanza comercial es positiva, al alcanzar la cifra de 51.1 millones de viajeros internacionales durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 7.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Informó que 6.6 millones de visitantes arribaron por crucero a México: 15.2% más que el año anterior y su derrama económica aumentó 18.7%. Se registró un récord en inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026, alcanzando los 35 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12% comparado con el mismo periodo del 2024. En el segundo trimestre, dijo, el PIB de México tuvo un crecimiento de 1.4% respecto al primer trimestre anterior y de 1.9% respecto al segundo trimestre de 2025. Además, se alcanzaron los 60 millones de personas con empleo, lo que representa una tasa de desempleo de tan solo 2.7%. Al cierre de agosto, sin considerar plataformas digitales, se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo formales respecto al cierre de julio de este año.

- Paquete Económico 2027 garantiza consolidación de inversión, bienestar, salud y educación. Plan México Sheinbaum Pardo indicó que en próximos días presentará el nuevo paquete fiscal y presupuestal para el 2027 y anunció que será “un proyecto responsable que al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”.

Será un proyecto responsable que al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal mantiene inversión y bienestar, salud y educación”

Lamentó que durante décadas, predominó un modelo que redujo la participación del Estado en economía y trasladó decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones. En ese sentido, destacó que el Plan México, que tiene el objetivo de producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior. La Jefa del Ejecutivo mencionó que se publicaron dos decretos con incentivos para la inversión privada: para 25 Polos del Desarrollo Económico para el Bienestar, de los cuales 10 ya están en proceso de desarrollo y 25 de los 100 parques industriales que anunció como meta en su sexenio, ya están en operación.

Todos sabemos que ese modelo fracasó en proveer bienestar. Hoy el Estado recupera la rectoría en la planeación del desarrollo, la infraestructura y los sectores estratégicos utilizando de manera inteligente instrumentos financieros para ampliar la inversión sin ceder el control del interés público”

- Más becas y programas sociales La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que uno de los objetivos de su gobierno es garantizar que las y los jóvenes permanezcan en la escuela, al señalar que una beca puede marcar la diferencia entre continuar los estudios o abandonarlos. Destacó que millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior reciben apoyos económicos, además de los recursos destinados a mejorar la infraestructura de más de 63 mil planteles durante 2026. Sheinbaum también resaltó la creación del Bachillerato Nacional, con el propósito de unificar la educación media superior pública, así como la eliminación del examen de admisión en 17 entidades. Aseguró que con el nuevo esquema se busca terminar con la idea de que existen escuelas “buenas y malas” y que la calificación de un examen determine el futuro académico de los adolescentes. Bajo el principio de “Mi derecho, mi lugar”, señaló, los jóvenes pueden elegir dónde estudiar de acuerdo con su lugar de residencia y sus intereses.

Los jóvenes deben estar en la escuela”

La mandataria informó que durante 2026, ocho millones de estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares. Además, señaló que cerca de cinco millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez y que al finalizar 2026 cerca de 800 mil estudiantes universitarios recibirán las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Sheinbaum agregó que, mediante el programa La Escuela es Nuestra, más de 73 mil planteles de educación básica y media superior han recibido recursos durante 2026 para mejorar sus instalaciones, con la participación de madres y padres de familia.

La transformación también se vive en las aulas. Una beca puede hacer la diferencia entre continuar en la escuela o abandonarla. Igual a las condiciones de llegada. Por ello, todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Tacetiña (...) Es decir, todos los estudiantes de primaria, preparatoria están becados y vamos también por más becas en la educación superior”

- Gas no convencional La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno conformó un comité plural de expertos de distintas instituciones públicas y disciplinas para analizar la viabilidad de explotar gas no convencional en México, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética sin comprometer los recursos hídricos. Señaló que actualmente 75% del gas natural que consume el país es importado y que 90% de ese volumen proviene de recursos no convencionales. Como resultado de sus primeros trabajos, el grupo de expertos concluyó que debe prohibirse la explotación de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla, debido al riesgo de afectar a las comunidades y los recursos naturales. Sheinbaum aseguró que su gobierno respetará esta determinación y que la conclusión será publicada, mientras que se mantiene el análisis sobre la disponibilidad de agua salobre profunda en la cuenca de Burgos para determinar si existen condiciones que permitan aprovechar estos recursos sin poner en riesgo el agua.

Para no dañar a comunidades y recursos naturales”, prometió “respetar y publicar”

- Paridad de género desde la Constitución La Presidenta celebró que las mujeres tienen más presencia en la Constitución, en las leyes y en decisiones fundamentales pese a la misoginia y machismo. La mandataria reivindicó la llegada de las mujeres a los espacios de poder y sostuvo que su presencia ya se encuentra plasmada en la Constitución, las leyes y las decisiones fundamentales de la República.

Hay algo que me llena de orgullo como primera mujer Presidenta: las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República (...) Pese a la misoginia y el machismo de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, cada día demostramos lo contrario”

Este año habremos llegado a mil Centros Libres en todo el país, dijo al mencionar la entrega de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y el programa Mujeres Tejedoras de la Patria. Hizo una mención especial de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el daño por el delito de feminicidio. Mencionó también una nueva etapa con los pueblos indígenas y afromexicanos, gracias a la modificación en la Constitución que les reconoce como sujetos de derechos.

En 2 años ya son 25000 millones de pesos entregados a 19000 comunidades”

- Rescate de Pemex y CFE Agregó que se está recuperando la soberanía energética de la nación con el rescate de Pemex y la CFE con compromiso ambiental. Entre otras acciones, mencionó la construcción de plantas de ciclo combinado, centrales hidroeléctricas, coquizadoras y esquemas de inversión mixta. Apuntó que se realizan obras de electrificación para alcanzar el 99.99% en el 2030; la deuda de Pemex, mencionó, se encuentra en 20 mil millones de dólares. “A todos aquellos que criticaron” la construcción la Refinería de Dos Bocas, indicó que hoy se demuestra que enfrentamos el aumento en los precios de los combustibles y el desabasto que afecta a los países. Claudia Sheinbaum apuntó que se lleva a cabo un rescate de la petroquímica nacional y el plan nacional de gaseoductos, entre otras acciones.

- Destaca disminución de homicidios dolosos al 51% En materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum reportó la disminución de 51% de disminución en homicidios dolosos desde el 1 de octubre de 2024. Esta cifra equivale a 44 homicidios menos cada día y resaltó que julio registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años. Además, en lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54% respecto a 2018. También se registraron disminuciones en el robo a transportista con violencia (-26.1%), robo de vehículo con violencia (-23.6) y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego (-11.4%). De octubre de 2024 a julio de 2026, se han detenido a más de 63 mil personas relacionadas con algún delito y 207 de ellos, objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada. Por otro lado, se decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. También fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. La Mandataria federal atribuyó los resultados a los cuatro ejes de la Estrategia de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y coordinación entre las instituciones del gobierno federal, la FGR y coordinación con las entidades federativas.

- Relación con EU: migración y defensa de la soberanía En política exterior, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se han mantenido los principios constitucionales por convicción propia e hizo énfasis a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Reiteró que la relación con el gobierno de los Estados Unidos ha tenido sus dificultades, “pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento”. Calificó como uno de los “aspectos más dolorosos” el trato que han recibido las y los mexicanos a través de detenciones y la dolorosa muerte de 17 de connacionales en centros de detención y operativos. Señaló que además de los canales diplomáticos, el gobierno interpuso denuncias en los casos en los que fue necesario y dará seguimiento para exigir que se respeten plenamente los derechos humanos de las y los compatriotas. Destacó que para mejorar la atención a nuestros paisanos, y para que sepan que los consulados son espacio de entendimiento y acompañamiento de resolución, se transformó la atención consular: “la simplificamos, la acercamos y sobre todo la hicimos más humana”. Indicó que con el programa México te Abraza, han apoyado a más de 281 mil compatriotas que han regresado de Estados Unidos con alimentos, traslado a sus comunidades, atención médica y psicológica y documentos de identidad. En materia comercial, detalló que hay diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos y espera llegar a un entendimiento. En materia de seguridad, dijo, el gobierno ha alcanzado acuerdos de colaboración que parten de cuatro principios: Respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

En México, queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero cooperación no significa sometimiento, amistad, no significa renunciar a nuestros principios. Y mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”

Reafirmó su posición geopolítica de México frente a Estados Unidos y el mundo; señaló que la política exterior mantiene principios constitucionales por convicción y subrayó la búsqueda constante de diálogo, aun ante las dificultades bilaterales.