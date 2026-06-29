Se declara culpable Efraín ‘N’ de haber traficado miles de migrantes indocumentados a Estados Unidos

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    Se declara culpable Efraín ‘N’ de haber traficado miles de migrantes indocumentados a Estados Unidos
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Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde Monterrey organizaba transportes y cobraba hasta 6 mil 500 y 12 mil dólares

El 29 de junio se reportó que el mexicano extraditado, Efraín ‘N’, se declaró culpable por conspiración para traficar migrantes desde Monterrey, Nuevo León, hacia los Estados Unidos.

En caso de ser declarado culpable por las autoridades judiciales de Estados Unidos, Efraín ‘N’ afrontaría una pena de 10 años, aproximadamente, en prisión.

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a Efraín ‘N’ en septiembre del 2023. Fue arrestado por las autoridades mexicanas en octubre del 2024, a petición de las autoridades estadounidenses. Posteriormente, fue extraditado a San Antonio, Texas, para ser juzgado en dicho país.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que el modus operandi, para el tráfico de migrantes indocumentados por la frontera, de Efraín ‘N’ se concentraba en Monterrey, Nuevo León.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos entabló que el enjuiciado movilizaba a más de miles de migrantes, provenientes de Asia y Latinoamérica, a cruzar, especialmente entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023.

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Por persona, Efraín cobraba un aproximado de 6 mil 500 y 12 mil dólares. Se estima que en tres años recaudó una fortuna de hasta 30 millones de dólares. Desde Monterrey, según las autoridades de Estados Unidos, Efraín organizaba transportes para dirigir a los migrantes indocumentados a diferentes puntos fronterizos, donde eran interceptados por ‘coyotes’ y así guiados por el territorio.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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