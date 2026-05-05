Exhibe Defensa músculo militar a Sheinbaum en medio de presiones de EU

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    Exhibe Defensa músculo militar a Sheinbaum en medio de presiones de EU
    Participaron unidades de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, altamente capacitadas para el desarrollo de operaciones de alto impacto. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Mireya Novo

En la conmemoración de la Batalla de Puebla la Sedena participó con tropas de élite, disciplina cerrada y capacidad de despliegue en tierra y aire

CDMX .-En medio de presiones de Estados Unidos para acelerar detenciones y extradiciones por narcotráfico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) exhibió a la Presidenta Claudia Sheinbaum el músculo militar del País con tropas de élite, disciplina cerrada y capacidad de despliegue en tierra y aire.

En el marco del desfile por la Batalla de Puebla, la Mandataria pasó revista a contingentes que incluyeron batallones de Fuerzas Especiales con uniformes negros, rostros cubiertos y equipo táctico, así como unidades de infantería, paracaidistas y Guardia Nacional, alineados con sincronía.

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Desde la tribuna, la narración oficial detalló el paso de las unidades.

”Las unidades de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, altamente capacitadas para el desarrollo de operaciones de alto impacto, hacen su arribo ante esta explanada”, se escuchó en el altavoz.

COMPONENTE AÉREO REFUERZA ESCENA

Las columnas avanzaron al unísono, con fusiles al pecho y cadencia firme, mientras se describía su función operativa.

”Personal adiestrado para misiones específicas que requieren movilidad, sorpresa y contundencia en el cumplimiento de sus objetivos”.

El componente aéreo reforzó la escena. Quince aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron en formación el área del desfile, en tanto que en tierra avanzaron vehículos tácticos y unidades artilladas.

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”La Fuerza Aérea Mexicana participa con aeronaves que demuestran la capacidad de vigilancia y reacción del Estado mexicano en la defensa de su espacio aéreo”, se anunció.

El paso de las Fuerzas Especiales marcó el punto más enfático del despliegue. “Elementos con alto grado de adiestramiento, equipados para enfrentar amenazas que atenten contra la seguridad nacional”, remató la voz oficial.

PARTICIPAN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

La ceremonia dio paso a un segundo bloque: niñas, niños y jóvenes -hijos de militares y estudiantes de planteles castrenses- fueron colocados en un carro alegórico frente a la Presidenta como símbolo del relevo.

”Pasan frente a nosotros los futuros guardianes de México”, dijo la voz oficial sobre los menores con atuendos militares.

El desfile concluyó con la participación de estudiantes de distintas escuelas públicas y privadas, quienes marcharon frente a la tribuna presidencial, cerrando la jornada con un componente civil.

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Al término, el general de brigada de Estado Mayor, Juan Ernesto Estrada González, comandante de la columna del desfile y comandante de la 25 Zona Militar, rindió el parte a la Presidenta:

”Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, le informo a usted que desfilaron ante la sociedad poblana 11 banderas de guerra, 22 guiones, 3 mil 414 integrantes de las tres Fuerzas Armadas, 509 integrantes de la Guardia Nacional, 10 mil 528 niños y adultos de 30 escuelas de educación básica, media superior y superior.

”171 zacapoaxtlas, xochiapulcos y tetelenses, 120 carros terrestres, 2 carros temáticos, 9 aeronaves, 2 helicópteros UH-60, 3 drones, 3 embarcaciones, 95 semovientes, 22 canes, 4 águilas, 13 carros alegóricos y 11 vehículos de protección civil del estado de Puebla, concluyendo el desfile sin novedad”, afirmó el mando militar.

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