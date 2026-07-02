Se desploma 17.3% el gasto en obras públicas; ante incertidumbre por el T-MEC

El gasto público en inversión física —aquella que está destinada a desarrollar obras como carreteras u hospitales— cayó otro 17.3 por ciento real anual de enero a mayo de este año, con lo que se ubicó en 299 mil 218 millones de pesos, según exhiben datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Considerando el gasto público en inversión física únicamente durante el mes de mayo, se observa otra reducción del 12.4 por ciento real anual, con un monto de 58 mil 251.6 millones de pesos.

Resalta que el gasto público en obras del sector energético registró un desplome de casi el 43 por ciento real anual de enero a mayo de este año, y una reducción cercana al 28 por ciento si se considera únicamente el gasto durante el quinto mes de 2026. Otra caída relevante en el gasto destinado a desarrollar obras de infraestructura pública se obtendrá en el rubro de comunicaciones y transportes, pues tuvo una reducción del 50 por ciento real anual de enero a mayo, y solo en mayo reflejó una disminución del 62 por ciento. El Gobierno federal se ha concentrado en los proyectos asociados al Plan México un repunte futuro en este tipo de inversión, pero hasta ahora no se ha reflejado. En una consulta sobre el tema, la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, dijo que el gasto público en inversión física está frenado por dos vertientes: una porque el Gobierno está cerrando la llave presupuestal y la otra porque el sector privado enfrenta mucha incertidumbre por la reforma al Poder Judicial y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ). La incertidumbre que el sector privado se anime a invertir por temores de lo que pueda venir más adelante, explicó Siller, de modo que quien tendría que destrabar este “congelamiento” es el Gobierno.

"Creo que no dan las matemáticas en las finanzas públicas porque siguen anunciando programas sociales y apoyos a Pemex, pero, por el otro lado, los ingresos han disminuido y entonces, para que no haya más recortes en la calificación crediticia, recortan el gasto público en inversión física. Es lo más 'sencillo' de recortar, y digo 'sencillo' porque es donde hay rubros muy grandes, pero es lo que tiene un mayor efecto multiplicador sobre la economía y con esto terminan frenando la actividad económica” , señaló el analista. Lo malo de estas caídas en inversión de obra pública, recalcó, es que se va deteriorando cada vez más la infraestructura del país. “Deberíamos estar invirtiendo para tener más infraestructura en energía eléctrica, pero no; la infraestructura se está deteriorando” , expuso.

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