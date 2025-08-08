Se desploma techo de área de urgencias de hospital en Ixtapaluca; aclara IMSS incidente
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ya se realizaron reparaciones
IXTAPALUCA, EDOMEX.- A través de las redes sociales se viralizó un video que exhibe el colapso del techo del área de urgencias del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México.
Las imágenes compartidas en la red muestran como de la nada el techo se desploma y deja caer agua a esta área del nosocomio.
Internautas criticaron las posibles omisiones en las que habrían incurrido funcionarios por las condiciones en las que se encuentra el lugar.
El video fue captado por el propio personal del hospital y revelan que el agua cayó a escasos centímetros de un paciente que estaba en camilla.
Tras la polémica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado en el que refieren que el incidente se atendió de manera inmediata.
El instituto señaló que ya se realizaron las reparaciones en el área afectada que ya se encuentra habilitada para que médicos y enfermeros puedan continuar brindando atención a los pacientes.
El IMSS señaló que durante el incidente no hubo personas lesionadas, ni pacientes ni personal médico.
“Los pacientes fueron ubicados en otra área de la unidad donde continúan recibiendo atención médica con normalidad”, explican en el comunicado.
En la misiva precisaron que el agua que se filtró a la zona de urgencias no es residual y es parte del sistema de ventilación.