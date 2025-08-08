Se desploma techo de área de urgencias de hospital en Ixtapaluca; aclara IMSS incidente

IXTAPALUCA, EDOMEX.- A través de las redes sociales se viralizó un video que exhibe el colapso del techo del área de urgencias del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México.

Las imágenes compartidas en la red muestran como de la nada el techo se desploma y deja caer agua a esta área del nosocomio.

TE PUEDE INTERESAR: Delegado de FGR asesinado en Reynosa investigaba a titular electa del Poder Judicial de Tamaulipas

Internautas criticaron las posibles omisiones en las que habrían incurrido funcionarios por las condiciones en las que se encuentra el lugar.

El video fue captado por el propio personal del hospital y revelan que el agua cayó a escasos centímetros de un paciente que estaba en camilla.

Tras la polémica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado en el que refieren que el incidente se atendió de manera inmediata.