Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa

El panorama de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos vuelve a sacudirse. Una fuente del Departamento de Justicia estadounidense confirmó a EL UNIVERSAL que Marco Antonio Almanza Avilés, quien fuera el titular de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó de manera voluntaria a las autoridades del país vecino. Con esto, Almanza se convierte en el tercer personaje clave de la entidad en ponerse a disposición de la justicia norteamericana en fechas recientes.

El exjefe policial no enfrenta acusaciones menores. Las autoridades de Estados Unidos lo ligan directamente con la estructura del Cártel de Sinaloa, de forma específica con la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.