Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa

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    Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
    Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense. FOTO: X

El exfuncionario es señalado por el Departamento de Justicia de recibir millonarios sobornos de “Los Chapitos” a cambio de protección, uso de la fuerza policial contra rivales y libre paso para el tráfico de fentanilo.

El panorama de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos vuelve a sacudirse. Una fuente del Departamento de Justicia estadounidense confirmó a EL UNIVERSAL que Marco Antonio Almanza Avilés, quien fuera el titular de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó de manera voluntaria a las autoridades del país vecino. Con esto, Almanza se convierte en el tercer personaje clave de la entidad en ponerse a disposición de la justicia norteamericana en fechas recientes.

El exjefe policial no enfrenta acusaciones menores. Las autoridades de Estados Unidos lo ligan directamente con la estructura del Cártel de Sinaloa, de forma específica con la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senador-enrique-inzunza-acude-a-comparecer-en-la-fgr-de-sinaloa-FN20961567
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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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