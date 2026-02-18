Se intoxican siete niños con tamales en Puebla; una menor da positivo a fentanilo

Siete menores de edad ingresaron de emergencia al Hospital General de Huauchinango, Puebla, debido a una intoxicación grave tras consumir tamales; los exámenes toxicológicos confirmaron que una de las víctimas, de apenas 10 años, resultó positiva a fentanilo.

Autoridades estatales indicaron que las pruebas de laboratorio aplicadas a una niña confirmaron la presencia de esta droga sintética en su organismo.

Familiares relataron que la mañana del 14 de febrero, en la Colonia El Potro, los niños ingirieron los alimentos alrededor de las 8:00 horas en un puesto ubicado en la Primera Cerrada de dicha zona.

Poco después, los niños comenzaron a manifestar síntomas de desorientación, vómito, deshidratación severa y, en algunos casos, convulsiones.

El personal médico del Hospital General activó el protocolo de emergencia, conocido como “código naranja”, ante la llegada de los pacientes.

Entre los afectados se identificó a Yamilet, de 2 años; Kenia, de 5; Abigail, de 6; Raúl, de 8; Teodoro, de 9; Cristina, de 10, y Diana de 11 años.

El caso de Cristina fue el que generó mayor preocupación, ya que además de la sintomatología común, presentó convulsiones.

Tras los estudios de laboratorio, los médicos detectaron en ella restos de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia que en menores de edad puede provocar paros respiratorios o daños cerebrales incluso en dosis mínimas.

Mientras seis de los niños evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica, Cristina permanece bajo estricta vigilancia hospitalaria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una carpeta de investigación para determinar cómo llegó la sustancia a los alimentos.

En tanto que, la Jurisdicción Sanitaria, personal del área jurídica y de Salud Municipal aseguraron muestras del producto para analizar si la contaminación ocurrió durante la elaboración, el almacenamiento o la venta.

Durante las diligencias en el punto de venta, las autoridades suspendieron la comercialización y decomisaron mercancía.

Reportes preliminares indicaron que parte del producto asegurado ya presentaba signos de caducidad, aunque el análisis científico será el que confirme si el fentanilo estaba presente en la masa o el relleno de los tamales.

El propietario del puesto acudió voluntariamente al hospital para conocer el estado de salud de los infantes, aunque hasta el momento no existen detenciones ni imputaciones formales.

La investigación estatal busca descartar si se trató de una contaminación accidental por manipulación o de un acto intencional en la cadena de suministro.