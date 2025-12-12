$!Se prevén compras récord de gas a EU

De mantenerse esta tendencia, las compras del combustible desde Estados Unidos podrían superar los 7 mil 400 millones de pies cúbicos diarios en 2025.

Sólo en septiembre, último dato disponible, las importaciones de gas natural crecieron 0.25 por ciento, añaden las cifras de la Administración; sin embargo, el promedio mensual de crecimiento de las importaciones en este año es de 3.23 por ciento anual.

Entre enero y septiembre, las importaciones del combustible provenientes de Estados Unidos promediaron 6 mil 748 millones de pies cúbicos diarios, un incremento anual de 3.21 por ciento, según las estadísticas de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA, por sus siglas en inglés).

México se encamina a imponer un nuevo récord en importación de gas natural este año.

El año pasado, México importó 6 mil 422 millones de pies cúbicos diarios de la molécula, un incremento de 4.51 por ciento anual.

En mayo y agosto se registraron las mayores compras con volúmenes de 7 mil 412 millones y 7 mil 535 millones de pies cúbicos diarios, señala un reporte de la EIA publicado en octubre.

El consumo total de gas natural en México aumentó de 7 mil 700 millones a 8 mil 600 millones de pies cúbicos diarios el año pasado, y alrededor de 70 por ciento se concentra en el sector eléctrico.

El gas natural que adquiere México ingresa por los corredores del sur de Texas, oeste de Texas, Arizona y California, con una capacidad combinada de alrededor de 14.8 mil millones de pies cúbicos diarios y una tasa de utilización aproximada de 43 por ciento en 2024.

La EIA señala que entre los factores que limitan las exportaciones de gas natural a México están las restricciones en la infraestructura de ductos del país y retrasos en la obtención de permisos, así como la falta de capacidad de almacenamiento.

México planea continuar expandiendo su red nacional de ductos para satisfacer el crecimiento de la demanda, añade la Agencia.

Se espera que el ducto Energía Mayakán amplíe la infraestructura de gas natural en la Península de Yucatán para el próximo año.

Los desarrolladores del ducto Centauro del Norte, que proporcionará capacidad de ducto adicional a las plantas de energía de ciclo combinado del noroeste de México, comenzaron la construcción durante este año.

Adicional a esto, se prevé que haya una mayor exportación de gas natural licuado desde México con los proyectos Altamira Fase 2 y Energía Costa Azul, que se encuentran actualmente en construcción con una capacidad combinada de 0.6 millones de pies cúbicos al día, abasteciéndose con importaciones de gas natural proveniente de Estados Unidos.