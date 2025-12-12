Se recaudarían 70 mmdp por nuevos aranceles a países con los que México no tiene tratado comercial

Con la aplicación de aranceles a la importación de más de mil 400 tipos de mercancías de países con los que México no tiene tratado comercial, se podrían recaudar hasta 70 mil millones de pesos en el primer año de aplicación, previó Marcelo Ebrard, Secretario de Economía.

“La estimación en la ley de ingresos ha de rondar a 70 mil millones de pesos, claro que eso lo sabremos al cierre del año, pero es lo estimado”, explicó en el marco de la presentación de la iniciativa “Crece tu Mipyme con Pagos digitales”.

El miércoles, el Senado aprobó aumentar los aranceles a mil 463 productos provenientes de China y otros países, en su mayoría asiáticos, que no tienen tratados comerciales con México, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y van desde el 5 al 50 por ciento.

Con estos cambios a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, se busca proteger 350 mil puestos de trabajo, dijo.

Aclaró que los aranceles no detallan su aplicación contra un país en específico (China), sino que es una medida dirigida a proteger sectores de México.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Comercio de China exhortó a México a corregir sus prácticas unilaterales y proteccionistas lo antes posible.