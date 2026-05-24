Se registra incendio en Escuela Náutica de la Semar en Veracruz

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    Se registra incendio en Escuela Náutica de la Semar en Veracruz
    Hasta el lugar se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y cuerpos de emergencia. Cortesía
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En un comunicado, el ayuntamiento del puerto informó que el siniestro ocurrió el sábado en la colonia Centro

CDMX.- Un incendio en la Escuela Náutica Mercante de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Veracruz obligó a la evacuación de 82 estudiantes; tres requirieron atención médica por inhalación de humo.

En un comunicado, el ayuntamiento de Veracruz informó que el siniestro ocurrió ayer en la colonia Centro y de inmediato se movilizaron bomberos y cuerpos de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abandonan-alcaldes-mesa-para-la-paz-en-guerrero-denuncian-falta-de-acciones-efectivas-contra-la-violencia-BL20909899

“Durante un siniestro ocurrido este sábado en la Escuela Náutica Mercante, elementos de Bomberos Municipales y Protección Civil de Veracruz evacuaron de manera preventiva a 82 personas del inmueble, activando de inmediato los protocolos de emergencia”, precisó.

SE DESCONOCE EL ORIGEN DEL INCENDIO

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y las imágenes proporcionadas por el ayuntamiento, el fuego afectó el tercer nivel del dormitorio 1 de junio, sin que se conozca la causa.

La Escuela Náutica Mercante Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres está dedicada a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante y pescadores.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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