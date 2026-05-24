Se registra incendio en Escuela Náutica de la Semar en Veracruz

CDMX.- Un incendio en la Escuela Náutica Mercante de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Veracruz obligó a la evacuación de 82 estudiantes; tres requirieron atención médica por inhalación de humo.

En un comunicado, el ayuntamiento de Veracruz informó que el siniestro ocurrió ayer en la colonia Centro y de inmediato se movilizaron bomberos y cuerpos de emergencia.