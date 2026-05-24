Se registra incendio en Escuela Náutica de la Semar en Veracruz
En un comunicado, el ayuntamiento del puerto informó que el siniestro ocurrió el sábado en la colonia Centro
CDMX.- Un incendio en la Escuela Náutica Mercante de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Veracruz obligó a la evacuación de 82 estudiantes; tres requirieron atención médica por inhalación de humo.
En un comunicado, el ayuntamiento de Veracruz informó que el siniestro ocurrió ayer en la colonia Centro y de inmediato se movilizaron bomberos y cuerpos de emergencia.
“Durante un siniestro ocurrido este sábado en la Escuela Náutica Mercante, elementos de Bomberos Municipales y Protección Civil de Veracruz evacuaron de manera preventiva a 82 personas del inmueble, activando de inmediato los protocolos de emergencia”, precisó.
SE DESCONOCE EL ORIGEN DEL INCENDIO
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y las imágenes proporcionadas por el ayuntamiento, el fuego afectó el tercer nivel del dormitorio 1 de junio, sin que se conozca la causa.
La Escuela Náutica Mercante Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres está dedicada a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante y pescadores.