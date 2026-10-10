Se registra José Braña, sobrino de AMLO, por la alcaldía de Ciudad Victoria

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    Se registra José Braña, sobrino de AMLO, por la alcaldía de Ciudad Victoria
    Acusan a Braña de orquestar campañas de guerra sucia en redes sociales contra correligionarios y rivales políticos de Morena. Cortesía

El anuncio lo realizó cuatro horas después de reunirse en privado el viernes con el gobernador Américo Villarreal

CD VICTORIA, TAMPS.- A tres días de ser señalado por presuntamente emprender una campaña de fuego amigo y de que, según versiones, existe una denuncia en su contra por esos hechos, el Diputado federal del PVEM José Braña, sobrino del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció anoche su registro para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Ciudad Victoria.

El anuncio lo hizo apenas cuatro horas después de reunirse en privado el viernes con el gobernador Américo Villarreal.

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“Con mucho entusiasmo y acompañado de mi familia, formalicé mi registro para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, expresó en un mensaje y una grabación difundidos en redes sociales.

ACUSAN A BRAÑA DE ORQUESTAR CAMPAÑAS “GUERRA SUCIA”

Grupo “Reforma” publicó el miércoles que Braña rechazó las acusaciones de orquestar campañas de guerra sucia en redes sociales contra correligionarios y rivales políticos de Morena.

Braña, hijo de Lucía Mojica Obrador, prima hermana del expresidente López Obrador, contendió por la alcaldía de Ciudad Victoria en la elección anterior, pero perdió ante el actual alcalde reelecto, Eduardo Gattás. Posteriormente, obtuvo una diputación federal.

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En el proceso interno también participará el Subsecretario de Enlace Legislativo y presidente del Consejo Estatal de Morena, Rómulo Pérez, quien analiza renunciar a sus cargos pese a que forma parte de la estructura partidista involucrada en la contienda.

Otro de los aspirantes es el Secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, respaldado por Gattás. Además, las Diputadas locales Katalyna Méndez y Blanca Anzaldúa anunciaron su registro.

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