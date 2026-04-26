Se suspende la contingencia ambiental en el Valle de México

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México
/ 26 abril 2026
    Se suspende la contingencia ambiental en el Valle de México
    Tras casi 30 horas, la noche de este domingo fue suspendida la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. FOTO: Cuartoscuro Graciela López Herrera

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que en las últimas horas se registró un incremento gradual de la humedad en el Valle de México, debido a la entrada de aire húmedo desde el Océano Pacífico y el Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO .- Tras casi 30 horas, fue suspendida la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que en las últimas horas se registró un incremento gradual de la humedad en el Valle de México, debido a la entrada de aire húmedo desde el Océano Pacífico y el Golfo de México, lo que favoreció la dispersión de contaminantes.

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”El aumento de nubes contribuyó a una reducción de la radiación solar incidente, limitando los procesos fotoquímicos de formación de ozono. Estas condiciones resultaron favorables para la mejora de la calidad del aire, pues desde las 18:00 horas se registran concentraciones de ozono por debajo de la norma en todas las estaciones de monitoreo”, indicó.

Persistirán condiciones que favorezcan la acumulación de contaminantes

No obstante, las autoridades advirtieron que, ante el pronóstico de altas temperaturas y vientos débiles en los próximos días, podrían persistir condiciones que favorezcan la acumulación de contaminantes.

Se prevén temperaturas superiores a los 30 grados entre el 27 de abril y el 1 de mayo.

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Por ello, la CAMe recomendó reducir el uso de vehículos, mantenerlos en buen estado, cargar gasolina fuera de horas pico y evitar el uso de productos con solventes.

También sugirió privilegiar el trabajo a distancia, realizar trámites en línea, reducir el consumo de gas doméstico y revisar posibles fugas.

Para este lunes 27 de abril, el programa Hoy No Circula operará de manera normal.

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