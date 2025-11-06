Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra el Abuso Sexual

La funcionaria federal aseguró que las mujeres mexicanas no están solas y exhortó a denunciar cualquier tipo de violencia. “Cuando una mujer vive abuso o acoso, debe saber que hoy hay una presidenta que la cuida y una secretaría que trabaja todos los días para defenderla”, afirmó.

La Secretaría de las Mujeres anunció el Plan Integral contra el Abuso Sexual , una estrategia nacional que busca tipificar este delito como grave y generar un cambio cultural frente a las conductas machistas que normalizan la violencia hacia las mujeres. La presentación estuvo encabezada por Citlalli Hernández , titular de la dependencia, durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”.

Este anuncio ocurre pocos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera víctima de acoso sexual en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El hecho, ampliamente difundido en redes sociales, reavivó el debate sobre la violencia machista y la necesidad de fortalecer las leyes y la educación social para erradicarla.

OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL

El Plan Integral contra el Abuso Sexual tiene como propósito homologar las sanciones en todo el país, mejorar la atención a las víctimas y promover la denuncia como una herramienta de justicia y prevención. Además, impulsa campañas educativas para que la sociedad reconozca y rechace las conductas que violentan a las mujeres.

Citlalli Hernández subrayó que este esfuerzo no solo busca castigar, sino también transformar la cultura que perpetúa la violencia de género. Por ello, se trabaja de manera coordinada con autoridades locales, fiscales, legisladores y organismos civiles.

Uno de los ejes centrales del plan es la tipificación del abuso sexual como delito grave, garantizando penas más severas y procedimientos judiciales con perspectiva de género.

EJES PRINCIPALES DEL PLAN

El proyecto se estructura en seis líneas de acción clave:• Homologación del tipo penal: Se busca que todas las entidades federativas clasifiquen el abuso sexual como delito grave y adopten procedimientos de denuncia más ágiles.

• Colaboración legislativa: Se trabajará con las comisiones de género de los congresos locales para armonizar las leyes y garantizar derechos igualitarios.

• Fomento a la denuncia: Se implementarán campañas informativas y se fortalecerá la Línea 079, opción 1, para canalizar casos con mayor rapidez.

• Mejora en la atención y justicia: En coordinación con las Fiscalías estatales y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se capacitará al personal para brindar atención sensible y efectiva.

• Capacitación institucional: Se entrenará a jueces, ministerios públicos y operadores del transporte público en prevención y atención de violencia sexual.

• Impulso al cambio cultural: Se lanzarán campañas educativas dirigidas especialmente a los hombres, promoviendo la reflexión sobre las actitudes machistas y la empatía hacia las víctimas.

CAMBIO SOCIAL Y RESULTADOS

El plan también busca generar un impacto educativo y preventivo, llevando mensajes a escuelas, espacios laborales y transporte público. Hernández destacó que “erradicar el abuso sexual no es solo tarea del gobierno, sino un compromiso de toda la sociedad”.

Los resultados iniciales se presentarán el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se informará sobre los avances en la homologación del delito y las primeras acciones implementadas.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL PLAN

• Es el primer plan nacional en México que busca homologar las penas por abuso sexual en las 32 entidades.

• La Línea 079 se ha fortalecido para atender denuncias de violencia sexual las 24 horas

• La estrategia contempla la capacitación de más de 50 mil servidores públicos en temas de género.

Con el Plan Integral contra el Abuso Sexual, México avanza hacia una sociedad más consciente, justa y solidaria, donde la violencia contra las mujeres no tenga cabida y el respeto sea la base de la convivencia.