Aseguran más de 2 mil litros de precursores químicos ocultados bajo tierra en Ensenada

México
/ 1 diciembre 2025
    La Sedena localizó más de 40 bidones con precursores químicos enterrados en el ejido Benito Juárez, en Ensenada, como parte de operativos federales realizados entre el 28 y 30 de noviembre FOTO: ESPECIAL

Militares del 67 Batallón localizaron los bidones enterrados con precursores químicos cerca del arroyo San Rafael, en la zona serrana de Ensenada

Fueron localizados bajo tierra más de 2 mil litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas en una zona serrana del municipio de Ensenada, Baja California, durante un operativo del 67 Batallón de Infantería.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este domingo 30 de noviembre que el hallazgo se realizó en el ejido Benito Juárez, aproximadamente a 120 kilómetros al sur del puerto.

De acuerdo con el reporte oficial, el material estaba enterrado y cubierto con hules de plástico cerca del arroyo San Rafael.

DECOMISAN 40 BIDONES DE 50 LITROS CADA UNO, CON PRECURSORES QUÍMICOS PARA METANFETAMINAS

Personal militar señaló que las sustancias se encontraban distribuidas en más de 40 bidones con capacidad de 50 litros cada uno. Entre los químicos detectados se identificó Fenil 2 Propanona, compuesto clasificado como precursor para la producción de metanfetaminas.

Los precursores estaban ocultos a nivel subterráneo y fueron localizados durante recorridos de reconocimiento en la zona serrana”, indicó la dependencia en su comunicación oficial. Autoridades castrenses estimaron que el aseguramiento tiene un valor de varios millones de pesos y que, con esto, se habría evitado la producción de más de dos toneladas de anfetaminas.

Tras el decomiso, los químicos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que llevará a cabo la investigación correspondiente para determinar su procedencia y posible relación con grupos dedicados a la elaboración de drogas sintéticas en esa región del estado.

ACCIONES DEL GABINETE DE SEGURIDAD EN OTROS ESTADOS

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre diversas acciones realizadas entre el 28 y 30 de noviembre de 2025 en distintas entidades, donde se registraron aseguramientos de drogas, equipos y detenciones vinculadas a actividades ilícitas.

En Campeche, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, FGR y Policía Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron 39 kilogramos de metanfetamina, 1,575 kilogramos de marihuana, 1.4 kilogramos de una sustancia sólida no especificada y vapeadores. Las autoridades estimaron el valor de lo incautado en 15.6 millones de pesos. “El operativo se desarrolló en seguimiento a labores de inteligencia en la región”, señaló el gabinete.

En Puebla, personal de la GN, Ejército y FGR ejecutó un cateo en un inmueble donde fue detenida una persona identificada por su probable participación en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Durante la intervención se aseguraron 400 pastillas de fentanilo y diversas dosis de estupefacientes. El valor de los narcóticos fue estimado en 147 mil pesos, de acuerdo con la información oficial.

En Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material químico y equipo presuntamente destinado a la elaboración de drogas sintéticas. En el sitio fueron asegurados 1,867 litros de sustancias químicas y dos centrifugadoras. Según el reporte, la afectación económica para la delincuencia organizada asciende a 37 millones de pesos.

Las instituciones de seguridad federales señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para el combate al tráfico de drogas y la identificación de zonas empleadas para el almacenamiento o producción de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.

Temas


Crimen Organizado
Drogas
Narcotráfico

Localizaciones


Baja California
Ensenada

Organizaciones


Sspc

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

