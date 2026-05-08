Segob rechaza boicot durante visita de Díaz Ayuso; hay “total libertad”

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    Segob rechaza boicot durante visita de Díaz Ayuso; hay “total libertad”
    La presidenta de la Comunidad de Madrid adelantó su regreso de México por un “clima de boicot” del que culpó a la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: Cuartoscuro Moisés Pablo Nava

“En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”, aclaró Gobernación

CDMX.- Después de que la Comunidad de Madrid acusó boicot a la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó estás acciones y aseguró que las actividades de la ciudadana española se desarrollaron en “total libertad”.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/cuauhtemoc-y-madrid-sellan-alianza-rumbo-al-mundial-2026-MB20470792

“En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas.

“México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa”, dijo Gobernación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid adelantó su regreso de México por un “clima de boicot” del que culpó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

COMUNIDAD DE MADRID CRITICA “DERIVA TOTALITARIA”

El gobierno de la Comunidad ha criticado la “deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”.

Destacó que “en un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”.

Añadió que “en su programa diario de televisión, la presidenta de México (...) ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-confirma-adelanto-al-cierre-de-ciclo-escolar-por-el-mundial-2026-ultimo-dia-sera-el-5-de-junio-AD20544150
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