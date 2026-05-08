Ayuso cancela el resto de su gira por México por ‘clima de boicot’; Segob y Xcaret niegan amenazas

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso anunció la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México, así como que no irá a la gala de los Premios Platino, decisión que achaca al “clima de boicot” propiciado por “el Gobierno de ultraizquierda mexicano”, con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza. En un comunicado, el Gobierno de Díaz Ayuso denuncia que Sheinbaum la “ha atacado” a diario desde que llegó a México el pasado domingo “y ha llamado al boicot” de varios de sus eventos, hasta el punto, según aprecia la Comunidad de Madrid, de “amenazar con cerrar el hotel” donde se celebran los Premios Platino si acudía la presidenta madrileña. “La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español”, dice la Comunidad, que agrega que “la deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”.

Según la Comunidad madrileña, el Gobierno mexicano “ha amenazado” con cerrar el complejo de Riviera Maya (el Hotel Xcaret), donde el sábado se celebra la gala de los Premios Platino, si, “en cualquier momento”, Díaz Ayuso acude “tanto al evento como al recinto”. La gala, recuerda el Gobierno de Díaz Ayuso, está copatrocinada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital y se organiza en años alternos en Cancún y en Madrid. “Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid”, reza el comunicado. Desde la Comunidad, que no ha trasladado la fecha exacta del regreso de Díaz Ayuso (estaba previsto el día 12), aseguran, asimismo, que el Gobierno mexicano “ha exigido cada nombre y apellido de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña”.

“La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles”, sostiene el Gobierno de Díaz Ayuso, que considera “insólito” que Sheinbaum “amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España”. Por otro lado, y aunque Díaz Ayuso no ha tenido ningún acto público desde el miércoles, la Comunidad esgrime que “es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía”, pues “durante el fin de semana estaba prevista” tanto su asistencia a la gala de los Premios Platino como “reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado” a la dirigente al evento.

AYUSO ENALTECIÓ FIGURA DE HERNÁN CORTÉS La visita oficial de la líder autonómica madrileña a México, desde donde ha reivindicado la figura de Hernán Cortés, ha defendido la pureza del mestizaje de la época y ha cargado contra el partido gobernante Morena, ha desatado las críticas de políticos oficialistas y de la propia Sheinbaum, quien aseguró que “difícilmente” la sociedad mexicana “va a querer a alguien que adore” al conquistador español. También criticó la “ignorancia” de Díaz Ayuso sobre la historia y dijo que aquellos que defienden la conquista o a Hernán Cortés están “destinados a la derrota”. El Gobierno de Díaz Ayuso ha achacado esta decisión al “clima de boicot” propiciado por “el Gobierno de ultraizquierda mexicano”, con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza. SEGOB RECHAZA AMENAZAS A AYUSO La Secretaría de Gobernación (Segob) de México aseguró este viernes que “en ningún momento se intentó evitar alguna de las presentaciones” en el país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al gobierno mexicano de “amenazar” a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano si asistía al evento. “Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno”, remarcó la Segob en un breve comunicado.

“En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”, agregó la nota tras el anuncio de Díaz Ayuso de que cancelaba la parte final de su viaje oficial a México por el “boicot” del gobierno mexicano y no asistiría a los Premios Platino que se celebran la Riviera Maya, en el sur de México. Se trata del primer comunicado del gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras las acusaciones de Díaz Ayuso, quien desde su llegada a México el pasado domingo ha tenido un fuerte cruce de declaraciones con ella.

XCARTE TAMBIÉN NIEGA AMENAZAS Y RETIRA INVITACIÓN Grupo Xcaret, empresa mexicana propietaria del parque temático natural de la Riviera Maya, negó este viernes “categóricamente” haber recibido “amenazas o instrucción alguna” por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la realización de los Premios Platino en uno de sus recintos por la participación de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El grupo empresarial aseguró en un comunicado que ni Sheinbaum “ni ningún funcionario del Gobierno de México” han ordenado nada con respecto a los galardones por la participación en la gala que se celebrará mañana sábado de Díaz Ayuso, quien se encuentra en el país en una polémica visita política a la que ahora ha decidido poner fin y regresar a España de forma anticipada. “En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”, afirma un comunicado previo emitido por el Gobierno regional madrileño.

El Grupo Xcaret niega que eso haya ocurrido y señala que el evento de Premios Platino Xcaret “representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de nuestra comunidad iberoamericana”. “Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región. A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana”, añade el comunicado del grupo empresarial mexicano.

Esta semana “celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos”, detalla. Por eso, “debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”.

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