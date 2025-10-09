Semar detiene a ‘Gordo Adolfo’ en Edomex; contaba con orden de arresto en Perú y ficha roja de Interpol

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, reportó la detención de Adolfo ‘N’, presuntamente conocido por el alias ‘Gordo Adolfo’, quien cuenta con una orden de aprehensión en Perú y está fichado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El operativo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas del municipio Nezahualcóyotl, Estado de México, y fue coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), además de la Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) y la Interpol.

EL ‘GORDO ADOLFO’ ESCAPÓ DE PERÚ... ¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad, Adolfo ‘N’ escapó de Perú en marzo de 2016, “luego de estar implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de ese país”.

Después de que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de que el ‘Gordo Adolfo’ se encontraba en un inmueble del Estado de México, la acción de seguridad se cumplimentó de forma exitosa.