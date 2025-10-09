Semar detiene a ‘Gordo Adolfo’ en Edomex; contaba con orden de arresto en Perú y ficha roja de Interpol

México
/ 9 octubre 2025
    Semar detiene a ‘Gordo Adolfo’ en Edomex; contaba con orden de arresto en Perú y ficha roja de Interpol
    La Secretaría de Marina detuvo a Adolfo ‘N’, mejor conocido como ‘Gordo Adolfo’, quien tenía orden de aprehensión en Perú y ficha roja de la Interpol por su participación en el asesinato de suboficiales de la Policía Nacional peruana. FOTO: SSPC

Elementos del Gabinete de Seguridad fueron encabezados por la Secretaría de Marina (Semar) para la detención de ‘Gordo Adolfo’ en el Estado de México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, reportó la detención de Adolfo ‘N’, presuntamente conocido por el alias ‘Gordo Adolfo’, quien cuenta con una orden de aprehensión en Perú y está fichado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El operativo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas del municipio Nezahualcóyotl, Estado de México, y fue coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), además de la Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) y la Interpol.

EL ‘GORDO ADOLFO’ ESCAPÓ DE PERÚ... ¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad, Adolfo ‘N’ escapó de Perú en marzo de 2016, “luego de estar implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de ese país”.

Después de que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de que el ‘Gordo Adolfo’ se encontraba en un inmueble del Estado de México, la acción de seguridad se cumplimentó de forma exitosa.

“Cabe destacar que en 2016 la Policía Nacional de Perú detuvo a varios implicados en los hechos antes señalados, sin embargo, Adolfo ‘N’ huyó a México, por lo que contaba con una orden de aprehensión en Perú y Ficha Roja emitida por Interpol”, señala el informe oficial.

TRAS DETENCIÓN, ADOLFO ‘N’ SERÁ EXTRADITADO DE MÉXICO

Al momento de su detención, el ‘Gordo Adolfo’ fue informado de sus derechos y, posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, se sabe que personal de la Marina y de la SSPC brindaron apoyo para realizar de forma segura y eficiente el traslado del detenido a las instalaciones del INM, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

“Las autoridades del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de colaboración con autoridades internacionales para detener a generadores de violencia, indica el comunicado difundido.

Temas


Detenciones
Orden De Aprehensión
homicidios

Localizaciones


Edomex
Perú

Organizaciones


FGR
Interpol
Semar

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

