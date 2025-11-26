Sin debate y a toda prisa, Senado deja salir a fuerzas especiales de México

CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó en fast track y sin debate la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar la salida de 49 elementos de la Armada de México rumbo a Florida, Estados Unidos, con el objetivo de participar en un curso de capacitación táctica.

El dictamen faculta a la titular del Ejecutivo federal para permitir la salida de equipo y personal naval fuera del territorio nacional, a fin de que intervengan en el “Curso Táctico Intermedio, Perfiles de Misión Completa e Integración Aérea”, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, en Camp Blanding, Florida.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Licenciado’ niega pertenecer al CJNG y acusa tortura tras su detención

La autorización fue avalada por 77 votos a favor y contempla la participación de elementos de la Unidad de Operaciones Especiales, de Inteligencia Naval y de la Aeronáutica Naval, quienes viajarán con equipo táctico, sin armamento y sin municiones.

El documento establece que el traslado del personal se realizará a bordo de un avión CASA C-295 de la Armada de México, y precisa que la misión tiene carácter estrictamente de capacitación y cooperación internacional.

TE PUEDE INTERESAR: América Latina sale de la pobreza... gracias a México y Brasil, según la Cepal

Asimismo, el Senado solicitó a la presidenta de la República que instruya al secretario de Marina para que, una vez que el personal regrese al país, presente ante esta cámara, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, un informe detallado sobre los resultados de la participación en el curso.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí Bolaños, afirmó que este ejercicio fortalece el compromiso de México con la seguridad, la soberanía y la cooperación internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal absuelve a ministras por ‘acordeones’ y revoca multa a Bernardo Bátiz

Explicó que el curso permitirá a los elementos navales fortalecer sus capacidades tácticas individuales y colectivas, así como homogeneizar procedimientos, perfeccionar entrenamientos en misiones conjuntas y reforzar la colaboración bilateral en materia de seguridad.

La aprobación del dictamen se realizó sin intervención de oradores, por lo que no se abrió debate en tribuna sobre los alcances de la participación del personal de la Armada en este entrenamiento en territorio estadounidense. Con información de El Universal