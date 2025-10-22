Senado autoriza licencia a Fernández Noroña para viajar a Palestina

México
/ 22 octubre 2025
    Senado autoriza licencia a Fernández Noroña para viajar a Palestina
    Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto, se saludaron al término de su comparecencia en el Senado de la República. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

El senador de Morena se retiró de la sesión una vez que se dio el visto bueno, se despidió de Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier

Como punto final a toda la polémica sobre la licencia del cargo solicitada por el legislador Gerardo Fernández Noroña, el Senado de la República concedió su autorización, por lo que el morenista podrá realizar su viaje a Palestina.

El senador de la bancada de Morena se retiró de la sesión solemne una vez que el pleno dio el visto bueno a la licencia, pero antes se despidió de Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier.

TE PUEDE INTERESAR: Niega Noroña que viaje pagado a Palestina sea un regalo

“Se concede licencia al senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña para separarse de sus funciones legislativas del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2025”, mencionó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ante el pleno.

VIAJE A MEDIO ORIENTE

Cabe destacar que en conferencia de prensa, anunció que hoy miércoles 22 de octubre saldrá del país, rumbo a Medio Oriente en un vuelo cortesía de Emiratos Árabes Unidos, a través de su aerolínea, nación con la que sostendrá reuniones al igual que Jordania y Palestina.

De acuerdo con el legislador, el vuelo será financiado como muestra de solidaridad por su postura crítica ante la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Viola Noroña la Ley de Responsabilidades con viaje regalado a Medio Oriente

Fernández Noroña solicitó 12 días de licencia para emprender la misión internacional de dar visibilidad al genocidio en Palestina a manos de Israel y reunirse con autoridades.

Por otro lado, la senadora suplente, Dunia Ludlow, no rendirá protesta debido a que está ocupada con las inundaciones de Hidalgo y Veracruz.

Temas


Senadores
viajes

Localizaciones


México

Personajes


Gerardo Fernández Noroña

Organizaciones


Senado De la República

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida