Senado autoriza licencia a Fernández Noroña para viajar a Palestina

Como punto final a toda la polémica sobre la licencia del cargo solicitada por el legislador Gerardo Fernández Noroña, el Senado de la República concedió su autorización, por lo que el morenista podrá realizar su viaje a Palestina.

El senador de la bancada de Morena se retiró de la sesión solemne una vez que el pleno dio el visto bueno a la licencia, pero antes se despidió de Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier.

TE PUEDE INTERESAR: Niega Noroña que viaje pagado a Palestina sea un regalo

“Se concede licencia al senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña para separarse de sus funciones legislativas del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2025”, mencionó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ante el pleno.