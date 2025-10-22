Senado autoriza licencia a Fernández Noroña para viajar a Palestina
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El senador de Morena se retiró de la sesión una vez que se dio el visto bueno, se despidió de Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier
Como punto final a toda la polémica sobre la licencia del cargo solicitada por el legislador Gerardo Fernández Noroña, el Senado de la República concedió su autorización, por lo que el morenista podrá realizar su viaje a Palestina.
El senador de la bancada de Morena se retiró de la sesión solemne una vez que el pleno dio el visto bueno a la licencia, pero antes se despidió de Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier.
TE PUEDE INTERESAR: Niega Noroña que viaje pagado a Palestina sea un regalo
“Se concede licencia al senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña para separarse de sus funciones legislativas del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2025”, mencionó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ante el pleno.
VIAJE A MEDIO ORIENTE
Cabe destacar que en conferencia de prensa, anunció que hoy miércoles 22 de octubre saldrá del país, rumbo a Medio Oriente en un vuelo cortesía de Emiratos Árabes Unidos, a través de su aerolínea, nación con la que sostendrá reuniones al igual que Jordania y Palestina.
De acuerdo con el legislador, el vuelo será financiado como muestra de solidaridad por su postura crítica ante la situación.
TE PUEDE INTERESAR: Viola Noroña la Ley de Responsabilidades con viaje regalado a Medio Oriente
Fernández Noroña solicitó 12 días de licencia para emprender la misión internacional de dar visibilidad al genocidio en Palestina a manos de Israel y reunirse con autoridades.
Por otro lado, la senadora suplente, Dunia Ludlow, no rendirá protesta debido a que está ocupada con las inundaciones de Hidalgo y Veracruz.