Señala ASF gastos de 414 mdp en comida ‘gourmet’ para cárceles de Veracruz

México
/ 20 febrero 2026
    El reporte también consigna un “posible conflicto de interés” y un fraude por más de 30 millones de pesos. CUARTOOSCURO
Reforma
El informe 2024 revela además fraudes por conflictos de interés y simulación de nómina por más de 2 mil mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que los reos en Veracruz recibían lo que calificó de “comida gourmet”, como arrachera y salmón, por lo que se desembolsaron hasta 414 millones de pesos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz pagó en 2024 (durante la gestión del morenista Cuitláhuac García) al menos 414 millones de pesos en productos “gourmet” para abastecer las cárceles del estado, según se desprende del informe consolidado de la ASF.

“Se pagaron más de 414 millones de pesos por productos ‘gourmet’ (arrachera y salmón) en centros penitenciarios”, señala el Pliego de Observaciones de la Auditoría número 2000 de la Cuenta Pública 2024.

El reporte también consigna un “posible conflicto de interés” y un fraude por más de 30 millones de pesos.

“Una servidora pública del ISSSTE Veracruz fungió como representante legal de una empresa contratada por los Servicios de Salud local por más de 30 millones de pesos”, se lee en otra responsabilidad administrativa.

La ASF reporta además un caso de “posible simulación al SAT y a la SHCP para recibir más recursos públicos”.

Se consigna que “el Gobierno del Estado de Veracruz timbró de manera incorrecta más de 2 mil millones de pesos de nómina de los Servicios de Salud del Estado, por lo que se presume habría obtenido indebidamente más de 440 millones de participaciones federales”, señaló la ASF.

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

