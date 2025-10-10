Señala Jonathan Heath riesgo por el Paquete Económico 2026

México
/ 10 octubre 2025
    Señala Jonathan Heath riesgo por el Paquete Económico 2026
    Reiteró el llamado a sus compañeros del banco central a actuar con cautela en el ciclo de flexibilización monetaria. FOTO: REFORMA

Heath fue el único miembro de la Junta de Gobierno de Banxico que votó en contra del más reciente recorte a la tasa de interés de referencia, de 7,75 a 7,50 por ciento

Los nuevos gravámenes incluidos en el Paquete Económico 2026, como los aranceles a China y el impuesto a refrescos y cigarrillos, se han sumado como nuevos riesgos inflacionarios que podrían presionar los precios al alza, advirtió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico).

Heath —como ha ocurrido en decisiones de política monetaria anteriores— fue el único miembro de la Junta de Gobierno de Banxico que votó en contra del más reciente recorte a la tasa de interés de referencia, de 7,75 a 7,50 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Sigue el aumento de precios presionando a las colegiaturas

“Hay dos elementos adicionales en el balance de riesgos que no se incluyen en la lista. El primero es el incremento de los impuestos a la producción de bebidas azucaradas y cigarrillos anunciados para 2026”.

$!Señala Jonathan Heath riesgo por el Paquete Económico 2026

”El segundo es la introducción de aranceles sobre importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México, particularmente las provenientes de China, que constituyen un insumo importante para diversos productos”, señaló el subgobernador, de acuerdo con lo expuesto ayer en la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el pasado 25 de septiembre.

Destacó que ambos riesgos al alza “no son triviales”. Ante ello, reiteró el llamado a sus compañeros del banco central a actuar con cautela en el ciclo de flexibilización monetaria.

Asimismo, Heath remarcó la persistencia del componente subyacente —que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles—, y cuestionó que los pronósticos de Banxico anticipan niveles de inflación no subyacente atípicamente bajos, por debajo del objetivo de 3 por ciento, que perduran durante los ocho trimestres del horizonte proyectado.

”Este componente nunca se ha mantenido por debajo de dicho nivel por un periodo de tiempo tan prolongado”, manifestó.

En medio de la presión de Estados Unidos para imponer barreras comerciales a China y ante un Presupuesto federal cada vez más apretado, la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum decidió incluir en el Paquete 2026 elevados aranceles a más de mil 400 mercancías de diversos sectores contra países sin tratado con el País, entre los que se encuentran China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

Tras la inconformidad del Gobierno chino, la Mandataria indicó que analiza cambios a la propuesta.

“Dado que, en particular China, pero no solo (China), planteó que no está de acuerdo y que sería bueno tener una mesa de trabajo, estamos teniendo esas mesas con distintos países para ver si adecuamos esto que presentamos al Congreso para su aprobación durante este año”, dijo Sheinbaum el jueves durante su conferencia matutina.

Temas


Paquete Económico
Economía

Personajes


Jonathan Heath

Organizaciones


Banxico

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?
El rapero El Malilla y la DJ Cachirula protagonizan la campaña Somos Eternos, con la que Jordan Brand celebra el Día de Muertos en México.

Malilla y Cachirula hacen ‘ofrenda’ en colaboración con Jordan para Día de Muertos; ¿de qué se trata?