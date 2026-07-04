Señalan presunta infiltración del CJNG en Aduana de Matamoros por vínculo familiar con operador sancionado por EU

La investigación periodística se basa en registros de Nómina Transparente y Declaranet, los cuales, según MCCI, confirman que la funcionaria continúa desempeñando sus funciones dentro de la administración aduanera en uno de los cruces fronterizos considerados por autoridades estadounidenses como un punto estratégico para el ingreso irregular de combustible hacia territorio mexicano.

De acuerdo con la organización, Analee de Jesús Juraidini Silva ocupa desde agosto de 2019 el cargo de jefa del Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, mientras que su hermano, Óscar Guillermo Juraidini Silva, fue incluido el pasado 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dentro de una red presuntamente dedicada al contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero vinculada al CJNG.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una funcionaria adscrita a la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, es hermana de un presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) sancionado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos, situación que ha reavivado los señalamientos sobre una posible infiltración del crimen organizado en áreas estratégicas relacionadas con el comercio exterior mexicano.

DEPARTAMENTO DEL TESORO IDENTIFICA A ÓSCAR JURAIDINI COMO PRESUNTO OPERADOR DEL HUACHICOL FISCAL

El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Óscar Guillermo Juraidini Silva y diversas empresas bajo su control, al considerar que forman parte de una estructura relacionada con el denominado “huachicol fiscal”, una modalidad mediante la cual presuntamente se importa combustible utilizando documentación falsificada para evadir impuestos y obtener ganancias ilícitas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, dicho esquema habría permitido generar recursos económicos destinados al CJNG.

En el comunicado oficial, el Departamento del Tesoro identifica a Juraidini como uno de los principales operadores financieros de esta estructura y lo describe como “la mente maestra” detrás de diversas operaciones económicas atribuidas a la organización criminal.

Según información citada por MCCI, fuentes consultadas durante la investigación sostienen que el empresario mantenía influencia operativa sobre los cruces internacionales de Los Indios y Los Tomates, ubicados en Matamoros, Tamaulipas, por donde presuntamente ingresaban millones de litros de combustible de manera irregular.

FUNCIONARIA OCUPA CARGO ESTRATÉGICO EN LA ADUANA DE MATAMOROS

La investigación señala que Analee de Jesús Juraidini Silva se desempeña como titular del Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros desde agosto de 2019.

De acuerdo con los registros consultados por MCCI, permanece activa dentro de la estructura federal y aparece en la nómina correspondiente al 15 de junio con una percepción bruta mensual de 30 mil 890 pesos.

Asimismo, las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2020 y 2021 indican que la funcionaria tuvo bajo su responsabilidad la operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), plataforma utilizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para registrar y dar seguimiento a mercancías aseguradas o abandonadas.

INVESTIGACIÓN RELACIONA EL CARGO CON UN EXFUNCIONARIO DETENIDO

La investigación periodística también establece que Analee Juraidini ocupa el mismo cargo que desempeñó hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, exfuncionario aduanal detenido en Texas y extraditado a México a principios de junio de este año por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes consultadas por MCCI, Benítez Orta habría facilitado el ingreso de pipas cargadas con combustible ilegal a través del puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates, presuntamente en beneficio de la estructura encabezada por Óscar Guillermo Juraidini.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre alguna investigación penal contra Analee de Jesús Juraidini Silva derivada de estos señalamientos.

DEPARTAMENTO DEL TESORO ADVIERTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que los recursos obtenidos mediante esquemas de huachicol fiscal permiten a organizaciones criminales financiar estructuras de corrupción orientadas a colocar personas afines dentro de instituciones públicas y dependencias estratégicas.

En ese contexto, el Departamento del Tesoro considera que este tipo de operaciones fortalecen la capacidad financiera de organizaciones delictivas y facilitan su presencia dentro de sectores relacionados con el comercio internacional y las aduanas.

MCCI RECUERDA ANTECEDENTES EN EL SISTEMA ADUANERO

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recordó que no sería la primera ocasión en que familiares de presuntos integrantes del crimen organizado ocupan cargos relevantes dentro del sistema aduanero mexicano.

Como antecedente, menciona el nombramiento de Julio César Carmona Angulo como administrador de la Aduana de Reynosa en 2019. Carmona Angulo es hermano del empresario Sergio Carmona Angulo, conocido públicamente como “El Rey del Huachicol”.

ÓSCAR JURAIDINI TAMBIÉN APARECE EN INVESTIGACIONES MEXICANAS

Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el nombre de Óscar Guillermo Juraidini Silva también figura en investigaciones desarrolladas por autoridades mexicanas.

El 15 de febrero de 2025, fuerzas federales aseguraron dos tractocamiones y dos semirremolques cargados con combustible durante un operativo realizado en el municipio de China, Nuevo León.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el presunto delito de transporte ilícito de hidrocarburos.

Posteriormente, un juez calificó como ilegal la detención de dos personas relacionadas con el caso y decretó el sobreseimiento del procedimiento penal.

Tras acreditar la propiedad de las unidades aseguradas, Óscar Guillermo Juraidini obtuvo un amparo que permitió recuperar tanto los vehículos como el combustible incautado durante el operativo.