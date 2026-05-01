$!Sentencian a 50 años a chileno que lanzó al mar a su esposa alemana tras feminicidio en Isla Mujeres

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Procesos, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Eduardo Enrique Pérez Barros por su responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de nacionalidad alemana, cuya identidad fue reservada, en el municipio de Isla Mujeres. De acuerdo con la información presentada en audiencia de juicio oral, los hechos ocurrieron la madrugada del 12 de junio de 2021, cuando el ahora sentenciado se encontraba con la víctima, quien era su pareja sentimental, en el domicilio que compartían en la colonia La Gloria. Las investigaciones establecieron que, en algún momento, el agresor la golpeó en el abdomen, cuello y otras partes del cuerpo. Posteriormente, la privó de la vida mediante asfixia por trauma laríngeo severo.

HOMBRE CHILENO LANZÓ AL MAR EL CUERPO DE SU ESPOSA ALEMANA PARA ENCUBRIR EL FEMINICIDIO Luego de causarle la muerte, Eduardo Enrique Pérez Barros trasladó el cuerpo de la víctima hasta una embarcación y lo arrojó al mar. El cuerpo fue localizado poco tiempo después por las autoridades. Las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señalan que el feminicidio se originó en un contexto de deterioro de la relación de pareja, en la que existían conflictos, dependencia económica y un entorno de control por parte del agresor. De acuerdo con la información oficial, la víctima había manifestado su intención de separarse y recuperar su autonomía, lo que generó una situación de tensión previa a los hechos.

SENTENCIAN A 50 AÑOS DE PRISIÓN A HOMBRE CHILENO POR FEMINICIDIO DE MUJER ALEMANA EN ISLA MUJERES Además de la pena privativa de libertad de 50 años, el juez determinó que el sentenciado deberá cubrir una multa por 288 mil 860 pesos. Asimismo, se estableció el pago de 717 mil pesos por concepto de reparación del daño material.

La sentencia fue obtenida tras el desarrollo del juicio oral, en el que la autoridad ministerial presentó las pruebas correspondientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló que este resultado forma parte de las acciones para sancionar delitos de alto impacto, como lo es el feminicidio, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

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