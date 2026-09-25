Nombra Sheinbaum a Mariano Muñoz del Olmo nuevo Secretario Técnico del Gabinete

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Mariano Muñoz del Olmo como nuevo Secretario Técnico del Gabinete, cargo que durante casi ocho años desempeñó Carlos Torres Rosas, funcionario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Muñoz del Olmo fue presentado esta mañana en Tabasco como integrante del equipo presidencial, tras desempeñarse como titular de la Unidad de Proyectos y Operación Institucional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino, uno de los colaboradores cercanos a Sheinbaum.

El nombramiento coloca en la Secretaría Técnica del Gabinete a un funcionario que trabajó con Peña Merino desde el Gobierno de la Ciudad de México, donde ambos participaron en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

TORRES ROSAS EN EL CARGO DESDE 2018 Torres Rosas ocupó la Secretaría Técnica desde diciembre de 2018, durante todo el sexenio de López Obrador, y fue ratificado por Sheinbaum al inicio de su Administración, hasta que el pasado 16 de junio fue designado director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Además de Secretario Técnico, Torres Rosas fue coordinador general de Programas para el Bienestar, desde donde supervisaba la operación territorial de los apoyos sociales y el trabajo de las delegaciones federales en las entidades.

El funcionario ha sido identificado públicamente como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, ex Secretario de Organización de Morena, con quien mantiene una relación personal desde años atrás.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE? La Secretaría Técnica del Gabinete tiene entre sus funciones dar seguimiento a los acuerdos e instrucciones presidenciales, así como supervisar el cumplimiento de programas y proyectos prioritarios de las dependencias federales. De acuerdo con su semblanza institucional, Muñoz del Olmo es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también cursó Relaciones Internacionales, y realizó un intercambio académico en Sciences Po, Francia.

Entre diciembre de 2018 y julio de 2021 ocupó cargos directivos en la ADIP capitalina, primero como director ejecutivo de Gestión de Proyectos y posteriormente como director general de Operación Institucional. MUÑOZ DEL OLMO COORDINÓ PROYECTOS TECNOLÓGICOS En esa dependencia participó en la coordinación de proyectos tecnológicos y en el desarrollo de herramientas de Gobierno digital durante la Administración de Sheinbaum en la Ciudad de México. Posteriormente trabajó en la empresa de tecnología financiera Minu, donde fue gerente senior de Producto y responsable de Producto y Operaciones, antes de incorporarse en octubre de 2024 a la ATDT.

En su perfil profesional, Muñoz del Olmo señala que participó en el desarrollo de Llave MX, la plataforma federal de identidad digital, así como en el diseño institucional de la Agencia y en trabajos relacionados con el Plan México.