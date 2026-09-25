Nombra Sheinbaum a Mariano Muñoz del Olmo nuevo Secretario Técnico del Gabinete

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Nombra Sheinbaum a Mariano Muñoz del Olmo nuevo Secretario Técnico del Gabinete
    Fue presentado esta mañana en Tabasco como integrante del equipo presidencial. Cortesía

Sustituye a Carlos Torres Rosas, quien ocupó el cargo durante 8 años y es cercano a Andrés Manuel López Beltrán

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Mariano Muñoz del Olmo como nuevo Secretario Técnico del Gabinete, cargo que durante casi ocho años desempeñó Carlos Torres Rosas, funcionario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Muñoz del Olmo fue presentado esta mañana en Tabasco como integrante del equipo presidencial, tras desempeñarse como titular de la Unidad de Proyectos y Operación Institucional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino, uno de los colaboradores cercanos a Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-sin-vida-a-ruben-alberto-curiel-tejeda-exfiscal-anticorrupcion-de-puebla-JF23730810

El nombramiento coloca en la Secretaría Técnica del Gabinete a un funcionario que trabajó con Peña Merino desde el Gobierno de la Ciudad de México, donde ambos participaron en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

TORRES ROSAS EN EL CARGO DESDE 2018

Torres Rosas ocupó la Secretaría Técnica desde diciembre de 2018, durante todo el sexenio de López Obrador, y fue ratificado por Sheinbaum al inicio de su Administración, hasta que el pasado 16 de junio fue designado director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Además de Secretario Técnico, Torres Rosas fue coordinador general de Programas para el Bienestar, desde donde supervisaba la operación territorial de los apoyos sociales y el trabajo de las delegaciones federales en las entidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/roberto-velasco-revisa-tema-de-desapariciones-con-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-OF23730097

El funcionario ha sido identificado públicamente como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, ex Secretario de Organización de Morena, con quien mantiene una relación personal desde años atrás.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE?

La Secretaría Técnica del Gabinete tiene entre sus funciones dar seguimiento a los acuerdos e instrucciones presidenciales, así como supervisar el cumplimiento de programas y proyectos prioritarios de las dependencias federales.

De acuerdo con su semblanza institucional, Muñoz del Olmo es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también cursó Relaciones Internacionales, y realizó un intercambio académico en Sciences Po, Francia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dos-dependencias-del-gobierno-de-rocio-nahle-reportan-subejercicio-de-5-mil-mdp-durante-2025-LE23729673

Entre diciembre de 2018 y julio de 2021 ocupó cargos directivos en la ADIP capitalina, primero como director ejecutivo de Gestión de Proyectos y posteriormente como director general de Operación Institucional.

MUÑOZ DEL OLMO COORDINÓ PROYECTOS TECNOLÓGICOS

En esa dependencia participó en la coordinación de proyectos tecnológicos y en el desarrollo de herramientas de Gobierno digital durante la Administración de Sheinbaum en la Ciudad de México.

Posteriormente trabajó en la empresa de tecnología financiera Minu, donde fue gerente senior de Producto y responsable de Producto y Operaciones, antes de incorporarse en octubre de 2024 a la ATDT.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dictan-prision-preventiva-a-miguel-sanchez-altamirano-edil-de-juchitan-y-a-la-parka-HE23728852

En su perfil profesional, Muñoz del Olmo señala que participó en el desarrollo de Llave MX, la plataforma federal de identidad digital, así como en el diseño institucional de la Agencia y en trabajos relacionados con el Plan México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Funcionarios públicos

Localizaciones


Tabasco
Villahermosa

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Poder Ejecutivo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos

Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos
Interrogante

Interrogante
true

La soberanía de los cárteles en México

Omar García Harfuch informó que más de 6 mil 500 personas fueron detenidas en Tabasco desde octubre de 2024, además del aseguramiento de 13 toneladas de droga y miles de armas.

García Harfuch informa que detuvieron a 6 mil 500 delincuentes y aseguraron 13 toneladas de droga en Tabasco
Gobierno de México expropia 14 hectáreas en Coahuila para regularizar asentamientos y entregar certeza jurídica a sus habitantes.

Gobierno de México expropia 14 hectáreas en Coahuila para escriturar terrenos ocupados
El frente frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Aquellos beneficiarios de la Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez esperan el próximo pago bimestral.

¿Cuándo caerá el próximo pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?
Yuri generó reacciones tras hablar de las nuevas voces de Mentiras: All Stars. Mientras tanto, Lupita D’Alessio elogió a Danna por su interpretación en el musical.

‘Nunca van a cantar como yo’... Yuri sobre Belinda y Danna Paola por sus papeles en “Mentiras”