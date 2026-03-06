‘Ser mujer y joven en México es un acto de valentía’: papás de Debanhi Escobar

MONTERRET, NL.- Más allá de un vacío en su casa, la ausencia de su hija Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, víctima de desaparición y presunto feminicidio, es un eco constante que le repite a sus padres que ser mujer y joven en México es un acto de valentía. En el marco del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora este 8 de marzo, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa se pronunciaron por todas las mujeres víctimas de desaparición y las madres buscadoras. TE PUEDE INTERESAR: Por tercer año consecutivo, papás de Debanhi Escobar participarán en marcha del 8M en Nuevo León “La ausencia de nuestra hija Debanhi no es solo un vacío en nuestra casa es un eco constante que nos repite que en este país ser mujer y joven es un acto de valentía y buscar justicia es una carrera de obstáculos que parece no tener fin para muchos”, afirmó Escobar en un video divulgado este viernes.

Debanhi Escobar fue reportada como desaparecida el 9 de abril de 2022 tras haber asistido a una fiesta en una quinta de Escobedo y su cuerpo fue hallado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del último lugar en donde fue vista por última ocasión con vida. Desde entonces sus padres han encabezado una lucha para alcanzar la justicia por su desaparición y presunto feminicidio; sin embargo, el caso sigue sin reflejar avances. TE PUEDE INTERESAR: Samuel García se pronuncia contra el machismo en el marco del 8M ”Debanhi no es solo un nombre en una carpeta de investigación o un hashtag en redes sociales, era nuestra hija, nuestra luz, nuestra alegría, una joven con sueños que fueron truncados por la violencia”, sostuvo Bazaldúa.

Los padres de Debanhi Escobar expusieron que el sistema le ha fallado a las familias de víctimas de desaparición. ”Estamos aquí porque el sistema nos ha fallado, nos ha fallado cuando nos dicen que esperemos, cuando revictimizan a nuestras hijas que como vestían o a donde iba y cuando la verdad se vuelve un privilegio que tenemos que arrancar con nuestras propias manos”, planteó Bazaldúa. TE PUEDE INTERESAR: Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar Por su parte, Escobar aclaró que no buscan venganza sino la verdad. ”Porque sin verdad, no hay justicia”, estableció.

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa se unirán por tercer año consecutivo a la marcha del 8M que se realiza en Monterrey. ”A ustedes mujeres que hoy pintan las calles de violeta: gracias, muchas gracias por no dejar que el nombre de Debanhi y otras mujeres se olvide”, puntualizó Escobar.

Publicidad