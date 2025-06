Será en otro momento cara a cara Sheinbaum-Trump: Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se dará en otro momento la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo Donald Trump, luego de que éste abandonara la cumbre del G7 y por lo tanto no se concretará el encuentro programado.

“Pues ayer, efectivamente, no se concretó este encuentro bilateral, pero tampoco, pues por la cancelación de la agenda. El encuentro entre ambos jefes de Estado puede tener lugar en otro momento”, comentó la titular de la Segob en conferencia mañanera.

La funcionaria sostuvo que existe una buena comunicación con el Gobierno de Estados Unidos.

“Hay una buena comunicación actualmente con el Gabinete del Gobierno de Estados Unidos, del Gabinete del Gobierno de México, están abiertas las posibilidades del diálogo diario y continuará así, solamente a lo mejor es una pausa, es posterior, pero veremos”, mencionó.

Rodríguez dijo que, además de frustrarse la reunión de Sheinbaum con Trump, el presidente estadounidense también vio cancelados otros encuentros con mandatarios de otros países.

“Decir que no fue la única cancelación, fueron varios otros encuentros, pero también decir que no hubo encuentro con el Gobierno japonés o con el Primer Ministro, tampoco con Australia, ni con Ucrania. En fin, canceló la agenda con varios otros, no solamente con México”, explicó.

En la cumbre del G7 en Canadá, Sheinbaum iba a sostener lo que sería su primer encuentro cara a cara con Trump, pero éste abandonó el evento intempestivamente para volver a Washington a atender la crisis en Medio Oriente.

El Gobierno de México explicó que Sheinbaum mantiene el resto de su agenda programada, desde su participación en la sesión plenaria de la cumbre y reuniones privadas con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi; el Canciller alemán, Friedrich Merz; y con el anfitrión, el Primer Ministro canadiense, Mark Carney.