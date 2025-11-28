PAN y MC critican salida de Gertz Manero: acusan que la renuncia de la FGR no fue legítima

/ 28 noviembre 2025
    PAN y MC critican salida de Gertz Manero: acusan que la renuncia de la FGR no fue legítima
    El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que “no se procesan así las renuncias” en un cargo de esa naturaleza. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Los partidos de oposición cuestionan la salida del exfiscal general y advierten que su remoción no cumple con los requisitos constitucionales exigidos

CDMX.- Los partidos Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron duramente la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que el procedimiento “no fue un buen proceso” y que su salida -para asumir una embajada- no califica como una causa grave conforme a la ley.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que “no se procesan así las renuncias” en un cargo de esa naturaleza. Afirmó que resulta imprescindible aclarar las verdaderas razones detrás de la separación del funcionario, ya que, dijo, sólo hay dos posibilidades: o no estaba cumpliendo con su labor, o bien lo estaba haciendo. Y advirtió que México merece saber cuál de esas dos hipótesis motivó la decisión.

Por su parte, el senador de MC Clemente Castañeda afirmó que la salida anticipada de Gertz Manero “no es una buena noticia”, ya que, según la ley orgánica de la FGR, su renuncia únicamente es procedente por causa grave -como impedimento físico o un delito- y una invitación a ocupar una embajada no cumple con ese umbral.

Castañeda criticó que la convocatoria para elegir a un nuevo fiscal arranca sin garantías de independencia institucional, y consideró un claro mensaje político el nombramiento provisional de la exfiscal capitalina Ernestina Godoy Rangel, a quien muchos identifican como la candidata preferida del gobierno.

La oposición adelantó que seguirá con atención el proceso de selección, advirtiendo que el Senado debe garantizar un procedimiento transparente, técnico y libre de presiones políticas, pues la FGR -aseguraron- no puede ser rehén de intereses partidistas.

La renuncia formal de Gertz Manero ocurrió el 27 de noviembre de 2025, luego de que él aceptara ser propuesto como embajador en el exterior, una salida que ha generado fuertes críticas por la rapidez del proceso y la limitada justificación pública.

El debate, advirtieron PAN y MC, trasciende lo personal: se trata de preservar la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía, pilares indispensables para la procuración de justicia en el país, sobre todo en un contexto marcado por retos de seguridad e impunidad. Con información de Milenio

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

