Sería trágico que Morena se empoderara en Coahuila, advierte el PAN

CDMX.- Los ataques que la 4T dirigió a la gobernadora Maru Campos por el polémico caso de la supuesta intervención de dos agentes de la CIA en un operativo antinarco en Chihuahua propiciaron el crecimiento “hasta el cielo” de la Mandataria, celebró el líder del panismo, Jorge Romero. “Celebramos que son unos genios: no saben cuánto les agradecemos”, ironizó.

“Creyeron que era una estrategia para hiper debilitar a nuestra gobernadora o para hiper perjudicar a nuestro partido, les iba a funcionar, pero no hay un solo estudio que demuestre que su liderazgo está por los cielos y el PAN, creciendo. Que le sigan nosotros, felices”.

RECONOCEN TRABAJO DEL GOBERNADOR DE COAHUILA Romero ofreció esta mañana una rueda de prensa en Coahuila, donde el domingo se celebrarán comicios para renovar el Congreso.

“Vamos solos pero reconocemos el trabajo del gobernador Manolo Jiménez (PRI) que llegó con los votos del PAN. Queremos ser opción. Lo trágico sería que Morena se empoderara aquí en Coahuila”, alertó Romero. RECHAZA PAN NULIDAD DE ELECCIONES POR INJERENCIA Jorge Romero, aseguró que en las elecciones intermedias del 2027 “el tiro que se viene a nivel nacional es entre Morena y el PAN”, lo cual también es reconocido “desde el púlpito presidencial”.

En rueda de prensa en Monclova, Coahuila, advirtió sin embargo, que la reforma al artículo 41 de la Constitución aprobada por Morena en el Congreso de la Unión en materia de injerencia extranjera, busca crear el andamiaje para que el oficialismo pueda invalidar cualquier elección que pierda con ese pretexto.

“Hoy nadie quiere injerencia, ni intervención extranjera, pero que no nos quieran vender ese falso discurso. “Todos estamos en el PAN a favor de la soberanía nacional. 4T CONSTRUYE ANDAMIAJE JURÍDICO, ACUSA “Nada más que preguntamos, entonces si vuelve un juez a pedir la extradición de dos personas porque consideran que tienen asociación criminal entonces eso va a poder tirar una elección, porque eso es intervención extranjera”, cuestionó. “O si el New York Times, por poner un ejemplo, publica que el hijo de algún expresidente, yo sé los voy a decir en clave: que se apellide López y que acabe con Obrador, y que tienen una mansión en Houston, vas a tirar una elección porque eso fue intervenir desde el extranjero “, preguntó el líder del PAN.

Consideró que Morena y la 4T están construyendo todo un andamiaje jurídico para no reconocer ninguna derrota electoral en las elecciones del 2027 y 2030, ello ante las evidencias de colusión de sus gobiernos con el crimen organizado.

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