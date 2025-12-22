Sheinbaum aclara alianza entre Volaris y Viva Aerobus: no es fusión y busca mayor inversión

México
/ 22 diciembre 2025
    Sheinbaum aclara alianza entre Volaris y Viva Aerobus: no es fusión y busca mayor inversión
    La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la alianza entre Volaris y Viva Aerobus no implica una fusión, sino una colaboración para ampliar inversiones, flota y rutas internacionales. VANGUARDIA

Claudia Sheinbaum detalló en conferencia que el acuerdo entre Volaris y Viva Aerobus mantiene la operación independiente de ambas aerolíneas

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abordó el tema de la alianza anunciada entre las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris, acuerdo que fue presentado a la mandataria desde Palacio Nacional.

Al responder a los cuestionamientos, Sheinbaum precisó que el convenio no implica una fusión entre ambas empresas, sino un esquema de colaboración específico que permitirá mantener la operación independiente de cada aerolínea.

UNA ALIANZA SIN FUSIÓN ENTRE LAS AEROLÍNEAS VOLARIS Y VIVA AEROBUS

La presidenta explicó que el acuerdo no contempla la desaparición de ninguna de las marcas ni la integración total de las compañías.

“Pues es una alianza especial, no es una fusión, digamos, de las dos empresas, sino es una alianza especial entre Viva Aerobus y Volaris”, señaló.

Indicó que los representantes de ambas aerolíneas acudieron previamente para informarle sobre el acuerdo y los objetivos que persigue esta colaboración.

ALIANZA ENTRE VOLARIS Y VIVA BUSCA MAYOR INVERSIÓN EN EL SECTOR AERONÁUTICO

Sheinbaum destacó que uno de los ejes centrales de la alianza es el aumento de la inversión en el sector aeronáutico nacional, particularmente para ampliar la capacidad operativa de las aerolíneas mexicanas.

“Su objetivo estuvieron aquí para informarme, lo cual agradezco, de este acuerdo que estaban tomando y su objetivo es invertir más”, afirmó.

Detalló que las empresas planean mantener sus marcas comerciales, pero de manera paralela impulsar nuevas inversiones en infraestructura y flota aérea.

“Lo que quieren es no solamente agruparse aunque mantienen las dos marcas, sino invertir, comprar más aviones, invertir en talleres, en fin, es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado”, explicó.

UNIÓN DE VOLARIS Y VIVA AEROBUS FORTALECERÁ RUTAS A ESTADOS UNIDOS

La mandataria señaló que la expansión prevista con esta alianza busca fortalecer principalmente las rutas hacia Estados Unidos, aunque también contempla otros destinos internacionales.

“Principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares”, indicó.

De acuerdo con Sheinbaum, este crecimiento permitiría ampliar la presencia de aerolíneas mexicanas en mercados internacionales y fortalecer la conectividad aérea del país.

HACE FALTA UNA REVISIÓN POR LA COMISIÓN NACIONAL ANTIMONOPOLIO

La presidenta subrayó que el acuerdo deberá ser revisado por la autoridad competente en materia de competencia económica antes de su implementación definitiva.

“Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que lo presentarán en su momento y la comisión hará su revisión”, puntualizó.

Indicó que cualquier avance del acuerdo deberá realizarse conforme al marco legal vigente.

UNIÓN ENTRE VOLARIS Y VIVA AEROBUS FAVORECERÁ AL TURISMO EN MÉXICO

Finalmente, Sheinbaum expresó que, en términos generales, la inversión y el crecimiento del sector aeronáutico pueden contribuir al fortalecimiento del turismo y a una mayor competencia en el mercado aéreo.

“Creo que es algo bueno que aumenten la inversión y que crezcan las empresas en la industria de la aeronáutica, es algo muy bueno para aumentar el turismo y hay más competencia también con otras aerolíneas nacionales y extranjeras”, concluyó.

La presidenta cerró su intervención agradeciendo la información presentada por las aerolíneas y dio por concluido el tema durante la conferencia matutina.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

