Solicita Sheinbaum reporte sobre cazarrecompensas de EU contra migrantes

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió un informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las personas mexicanas detenidas en las redadas de Estados Unidos, también ante el reporte de la participación de cazarrecompensas.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que Estados Unidos debe hacer su parte contra el tráfico de armas y desconoció si la embajada estadounidense en nuestro país realiza supuestas llamadas a asesores políticos para preguntar sobre la posibilidad política del actor Eduardo Verástegui.

“A ver, les pregunto: ¿Qué posibilidades políticas creen que tenga esta persona?”, expresó con una sonrisa en el rostro. “Es muy claro lo que ocurre en México, aquí el pueblo manda, no manda nadie más que el pueblo. Entonces, la decisión de una persona, si es diputado, si es senador, si es gobernador, si es cargo de elección popular, pues la decide el pueblo”, añadió.

“¿De quién tiene que ganarse la confianza una persona que pretende ser representante popular? ¿De un gobierno extranjero?”, cuestionó.

Reiteró que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, “ha sido muy respetuoso”: “Y no tenemos conocimiento que se esté metiendo en un asunto político”.