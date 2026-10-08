Sheinbaum y Johnson abordan seguridad, frontera común y T-MEC durante reunión en Palacio Nacional

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México
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    Sheinbaum y Johnson abordan seguridad, frontera común y T-MEC durante reunión en Palacio Nacional
    El embajador estadounidense reconoció la labor del país en materia de seguridad y contra fentanilo, declaró José Medina Mora. Cortesía

La Presidenta informó que hablaron sobre “la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses”

CDMX.- Después de casi dos horas y media, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, salió del encuentro en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien abordó temas como la seguridad, frontera segura y el T-MEC.

En redes sociales, la mandataria federal agregó que acudieron integrantes de la Cámara de Comercio de EU. “Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, comentó.

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, comentó a la salida de dicha reunión que el embajador estadounidense reconoció la labor del país en materia de seguridad y contra fentanilo.”La postura del embajador Johnson es muy clara en el sentido de que ha habido esa cooperación para una frontera segura. La más segura que se haya tenido en los últimos años entre México y Estados Unidos.

“También que se han reflejado estas acciones de seguridad de México en la disminución del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y la disminución de las muertes por fentanilo en los Estados Unidos”, dijo y calificó este encuentro, al cual acudieron empresarios estadounidenses, como “muy constructivo”.

Indicó que se abordó en el encuentro que “México ha hecho su parte para que tengamos y compartamos una frontera segura” y “lo que ha hecho México para lograr mejorar la seguridad y desde luego con la participación, la colaboración de la inteligencia de los Estados Unidos”.

NEGOCIAN DISMINUCIÓN DE ARANCELES AL SECTOR AUTOMOTRIZ, ACERO Y COBRE

Al destacar que se avanza en el T-MEC, declaró que existe un enfoque en la negociación de la reducción de los aranceles de la sección 232 que afectan al sector automotriz, al acero, al aluminio, al cobre y a los componentes.

Detalló que la mandataria federal no nada más escuchó a los sectores, más bien a cada uno de los empresarios de Estados Unidos que asistieron a Palacio Nacional.

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“Algunos tienen un gran interés de invertir en México y hay algunos procesos que están atorados. Y hay el compromiso de esta oficina que preside la Presidenta y que se reúne todas las semanas para destrabar los proyectos de inversión”, apuntó.

“¿Cuál es la principal preocupación del sector empresarial de Estados Unidos?”, se le cuestionó.”Podríamos decir que la principal preocupación es que se renueve el Tratado de Libre Comercio. Ya no nada más en este entorno de revisiones anuales, sino ya como una revisión total del Tratado, que lo extienda 16 años más con revisiones cada 6. Y que eso permita que aumente la inversión. Desde luego con gran interés de seguir creciendo en la relación comercial bilateral.

Expresó que desde luego hay confianza en EU cuando hay diálogo: “Cuando se pueden decir abiertamente cuáles son las preocupaciones que tienen que ver con el mismo Tratado, con temas de seguridad o con temas de certeza jurídica, con temas de disponibilidad de energía. Y hay una escucha y hay una respuesta. Pues claro que eso aumenta la confianza”.

Afirmó que los empresarios salieron muy contentos de tener esta oportunidad del diálogo abierto en la que hubo una respuesta de la presidenta Sheinbaum a cada una de las peticiones que hicieron las empresas.

“Digamos que la postura del embajador Johnson es muy clara, en el sentido de que ha habido esa cooperación para una frontera segura, la más segura que se haya tenido en los últimos años entre México y Estados Unidos.

“También que se han reflejado estas acciones de seguridad de México en la disminución del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y la disminución de las muertes por fentanilo en los Estados Unidos”, declaró.

ANUNCIAN INVERSIONES Y PROYECTOS

Por otro lado, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, mencionó que asistió una “delegación muy grande”.

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Refirió que en el encuentro hubo anuncio de inversiones “y de otras que ya se han venido dando”. “Se anunciaron buenos proyectos, buenas inversiones”, comentó.

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